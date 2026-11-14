Yêu cầu trên được nêu trong Công văn số 6379/UBND-NC do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn ký ban hành nhằm triển khai Nghị định số 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội yêu cầu lập đầu mối, gắn nhãn và xử lý tin giả. Ảnh minh họa - VnEconomy

Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng UBND các xã, phường khẩn trương quán triệt các quy định mới đến toàn bộ đơn vị trực thuộc, bảo đảm nắm bắt kịp thời nhiệm vụ phòng, chống tin giả trong từng lĩnh vực chuyên trách.

Các cơ quan, địa phương có trách nhiệm phân công đơn vị và cán bộ đầu mối để chủ động phát hiện, tiếp nhận thông tin, kiểm chứng, xác minh, kết luận, gắn nhãn, công bố cảnh báo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Song song đó, các đơn vị cần đẩy mạnh cung cấp thông tin chính thống, hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, đồng thời định kỳ thống kê, báo cáo theo quy định.

Trường hợp phát sinh vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố để xử lý.

Đối với các cơ quan, đơn vị không có thẩm quyền xử phạt trực tiếp, lãnh đạo Thành phố yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các hành vi tán phát tin giả, tin sai sự thật trên địa bàn hoặc lĩnh vực phụ trách. Khi phát hiện vụ việc, đơn vị cần nhanh chóng cung cấp thông tin, tài liệu và kết quả xác minh cho cơ quan công an.

Công an Thành phố được giao vai trò là đơn vị chủ trì, giúp UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên toàn địa bàn.

Để ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh, mỗi sở, ngành phải phân công ít nhất một lãnh đạo có thẩm quyền và một cán bộ làm đầu mối thường trực phối hợp với lực lượng công an, đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp hoặc khi xuất hiện nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông.