Hà Nội: Yêu cầu làm rõ vụ tôm, thịt 'bốc mùi' vào trường học

Ngày 15/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 14/9, báo chí phản ánh tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa), phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú và phát hiện một số thực phẩm, trong đó có thịt gà và tôm, có dấu hiệu bất thường; đồng thời phản ánh các vấn đề liên quan đến điều kiện sơ chế, chế biến và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo UBND phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Thịt gà được cho là ﻿bốc mùi được phụ huynh phát hiện tại trường tiểu học Lê Trọng Tấn. Ảnh:MXH

Trước đó, ngày 14/9, UBND phường Yên Nghĩa cho biết, sáng 11/9, tại trường tiểu học Lê Trọng Tấn, ban đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra đột xuất bếp ăn của trường. Khi thực phẩm được chuyển đến, phụ huynh phát hiện nhiều miếng thịt gà dù có tem nhãn nhưng nhìn không tươi, các túi tôm cũng bị lẫn tôm tươi và tôm ươn.

Đại diện nhà trường và phụ huynh đã từ chối tiếp nhận lô thực phẩm, yêu cầu nhà cung cấp thay thế ngay để kịp chuẩn bị bữa ăn cho học sinh trong ngày. Kết quả kiểm tra cho thấy, nguồn tôm và thịt gà được cung cấp theo chuỗi hợp đồng giữa các đơn vị và có hóa đơn, chứng từ.

UBND phường Yên Nghĩa yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà liên quan đến số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng.

Nguồn cung thay thế phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, có đầy đủ hồ sơ và khả năng truy xuất nguồn gốc. UBND phường cũng thống nhất tổ chức thêm một điểm nấu ăn tại phân hiệu I của trường sau khi hoàn thiện các điều kiện cần thiết, dự kiến từ ngày 18/9.