Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh ngã xuống cống, tử vong

Ngày 20/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội và UBND phường Đông Ngạc để chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Theo đó, ngày 18/9, báo chí phản ánh việc người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Xe máy của một nam sinh viên được phát hiện ở miệng cống.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có), đồng thời có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại.

Các cơ quan, đơn vị được giao báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện ngay trong ngày 20/9.

Trước đó, khoảng trưa 17/9, người dân phát hiện một xe máy nằm trên miệng cống ở phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội, nhưng không thấy chủ xe. Lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm trong hệ thống cống và khu vực giáp sông Nhuệ. Trưa 18/9, thi thể nam sinh được tìm thấy tại miệng cống thoát ra sông Nhuệ, cách vị trí gặp nạn hơn 1km.