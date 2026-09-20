Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh bị nước cuốn xuống cống tử vong

Ngày 20/9, UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

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Đoạn đường xảy ra sự việc có mặt đường xuống cấp và thường xuyên ngập khi mưa lớn. Khu vực xung quanh miệng cống có nhiều cây cối, khá rậm rạp. Ảnh: Quang Hùng

Văn bản do Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết ký ban hành cho biết, thời gian qua, báo chí phản ánh việc người dân địa phương cho biết, tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ và UBND phường Đông Ngạc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; những nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND Thành phố.

UBND phường Đông Ngạc được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh về tình trạng tuyến đường thường xuyên ngập úng khi mưa, người dân nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được khắc phục.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật (nếu có); có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

Trước đó, khoảng 9h ngày 17/9, em N. PĐ. S. di chuyển bằng xe máy qua phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Khi đi qua khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh được cho là gặp sự cố và bị nước cuốn xuống cống, mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến hơn 11h ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, cách vị trí gặp nạn hơn 1km.