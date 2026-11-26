Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Công văn số 6605/UBND-ĐMPT về thực hiện kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND xã, phường tiếp thu và thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ được giao. Trong đó, ưu tiên xử lý các kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Hà Nội (Ảnh: Văn Tuyến).

Kiến nghị chưa được giải quyết phải xác định rõ trách nhiệm

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm. Việc triển khai phải bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời hạn theo yêu cầu của Thường trực HĐND thành phố.

Trường hợp chưa thể giải quyết dứt điểm, các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, lộ trình và thời hạn hoàn thành. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Khoa học và Công nghệ.

Yêu cầu này đặt trọng tâm vào kết quả giải quyết kiến nghị, thay vì chỉ dừng ở việc tiếp nhận và trả lời. Việc xác định trách nhiệm cùng thời hạn hoàn thành cũng tạo cơ sở để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Chậm nhất ngày 27/11 phải gửi kết quả giải quyết kiến nghị

Theo công văn, các đơn vị được giao chủ trì tại Phụ lục 2 phải giải quyết, trả lời từng kiến nghị bằng văn bản. Kết quả phải được gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất ngày 27/11/2026.

Nội dung báo cáo phải cụ thể, ngắn gọn và thể hiện rõ kết quả giải quyết. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước ngày 30/11/2026.

Đối với những nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành sau ngày 30/11, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, đôn đốc. Những vướng mắc phát sinh phải được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Các nhiệm vụ thường xuyên hoặc không có thời hạn hoàn thành cụ thể cũng phải được báo cáo định kỳ. Qua đó, việc xử lý kiến nghị của cử tri được theo dõi liên tục, thay vì kết thúc sau một đợt báo cáo.

Lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo chuyển đổi số

Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, giá trị của quá trình này cần được thể hiện bằng những kết quả thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp.

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Việc lắng nghe kiến nghị cử tri có ý nghĩa quan trọng trong nhận diện những khó khăn phát sinh từ thực tiễn. Đặc biệt, các vấn đề được phản ánh nhiều lần cần được xem xét kỹ về nguyên nhân và khả năng tháo gỡ.

Yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành của UBND TP. Hà Nội tạo thêm cơ sở để giám sát quá trình thực thi. Kết quả cần được nhìn nhận từ những vướng mắc thực tế đã được giải quyết và những thay đổi mà người dân có thể thụ hưởng.