Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 6194/UBND-TH, yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các kiến nghị cử tri kéo dài

Theo chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cùng Chủ tịch UBND các xã, phường phải tăng cường lãnh đạo, giải quyết đầy đủ, kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với nội dung liên ngành, đơn vị chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung trả lời, xác định rõ trách nhiệm từng bên và tổ chức xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu quá trình giải trình, xử lý phải bám sát từng nhóm lĩnh vực cụ thể: Đối với các dự án đầu tư kéo dài, chậm tiến độ: Các cơ quan phải đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng; đồng thời báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của từng bên liên quan, kèm theo giải pháp xử lý và tiến độ cụ thể trong thời gian tới.

Đối với đề xuất chủ trương đầu tư, dự án mới hoặc điều chỉnh quy hoạch: Báo cáo phải thể hiện rõ quá trình đánh giá tính cần thiết, tính cấp thiết, sự phù hợp quy hoạch, thẩm quyền quyết định, khả năng cân đối nguồn lực và thứ tự ưu tiên.

Nếu dự án đã được phê duyệt hoặc có trong quy hoạch, cần nêu căn cứ và kết quả thực hiện. Trường hợp chưa đủ điều kiện hoặc không phù hợp, phải giải trình rõ lý do và căn cứ pháp lý để cử tri theo dõi, giám sát. Đáng chú ý, kết quả giải quyết kiến nghị được đánh giá dựa trên kết quả xem xét, xử lý thực tế mà không nhất thiết phải chờ dự án được triển khai trên thực địa.

Đối với vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng: Yêu cầu rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan thực hiện, đồng thời nêu rõ các nội dung đã được cấp có thẩm quyền tháo gỡ để làm cơ sở ghi nhận đã giải quyết.

Đối với nhóm cơ chế, chính sách, định mức, đơn giá và bộ máy: Cần rà soát các quy định hiện hành để phân định rõ nội dung thuộc thẩm quyền của Thành phố hay Trung ương, đồng thời đánh giá tác động và khả năng cân đối ngân sách. Kiến nghị thuộc thẩm quyền Thành phố phải nêu rõ kết quả quyết định và thực hiện; kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương phải nêu rõ nội dung tham mưu, phản hồi. Nếu kiến nghị không còn phù hợp thực tiễn, cơ quan chức năng phải giải trình căn cứ cụ thể để thông tin tới cử tri.

Đối với các vấn đề dân sinh bức xúc và quản lý nhà nước khác: Báo cáo phải làm rõ tình hình, kết quả xử lý, nguyên nhân tồn tại, trách nhiệm đơn vị và thời hạn hoàn thành cụ thể đối với các phần việc chưa dứt điểm.

Về chế độ báo cáo, kết quả trả lời từng kiến nghị phải phân loại rõ hiện trạng là "Đã giải quyết" hoặc "Đang giải quyết". Những kiến nghị đang giải quyết bắt buộc phải nêu rõ khối lượng công việc đã làm, khó khăn phát sinh, biện pháp tháo gỡ và thời hạn dự kiến hoàn thành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND Thành phố về tiến độ và chất lượng giải quyết. Đồng thời, Sở Nội vụ được giao tham mưu đưa kết quả giải quyết kiến nghị cử tri - đặc biệt là tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của người đứng đầu - vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.