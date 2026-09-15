Hà Nội yêu cầu làm rõ phản ánh thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng tại trường học

Tối 15-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã giao UBND phường Yên Nghĩa (TP Hà Nội) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ về việc báo chí phản ánh “phát hiện gà, tôm bốc mùi được đưa đến trường để chế biến cho học sinh”.

Phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn phát hiện thịt gà bốc mùi định tuồn vào trường học. Ảnh: THU HOÀI

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh, vào 5 giờ ngày 11-9, đại diện Ban đại diện phụ huynh của trường đi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phát hiện thịt gà (món chính) có nhiều miếng có dấu hiệu bốc mùi lạ, thịt tái được trộn lẫn với thịt tươi hồng, bọc trong túi ni lông và có dán tem bên ngoài. Bên cạnh đó, tôm (món chính) trộn hai loại khác nhau, có nhiều tôm ươn, bị hỏng.

Ngoài ra, phụ huynh phản ánh khu vực sơ chế thực phẩm có mùi lạ, hôi thối. Tại nơi chế biến vẫn còn thùng canh thừa từ hôm trước chưa đổ. Khu vực bàn thái, sơ chế thịt từ hôm trước chưa được cọ rửa, để bẩn sang ngày hôm sau.

Máy xay thịt và các đồ dùng, dụng cụ sơ chế cáu bẩn, đen, không được vệ sinh... Do nguồn thực phẩm không bảo đảm, ban phụ huynh đã yêu cầu thay thế thực phẩm khác ngay trong sáng 11-9 để kịp bảo đảm suất ăn bán trú cho con.

Liên quan sự việc, UBND phường Yên Nghĩa cho biết Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Group (VAS Group) là đơn vị nấu bữa ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn.

Qua kiểm tra hồ sơ, nguồn tôm và thịt gà cung cấp cho bếp ăn nhà trường ngày 11-9 được thực hiện theo chuỗi cung ứng có hợp đồng giữa các đơn vị liên quan. Theo đó, VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam. Sau đó, đơn vị này tiếp tục ký hợp đồng cung cấp tôm với Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Ngự Thiện, thịt gà với Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Quốc Khánh Việt Nam.

Sau sự việc trên, UBND phường Yên Nghĩa đã giao hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại trường; giao nhà trường rà soát, kiện toàn ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát an toàn thực phẩm có sự tham gia của cha mẹ học sinh; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong toàn bộ quy trình.

Chính quyền phường Yên Nghĩa cũng yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Group chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc, an toàn của thực phẩm, nguyên liệu và suất ăn cung cấp cho nhà trường.