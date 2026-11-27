Ngày 26/11, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại diện các sở, ngành kiểm tra tiến độ các công trình thu gom nước thải trên sông Lừ, sông Tô Lịch và dự án bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, hệ thống cống bao thuộc dự án Yên Xá dọc sông Tô Lịch đã hoàn thành. Từ tháng 8/2025, nước thải tại 245 họng xả đã được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, trong đó có 56 họng xả được thu gom tạm từ lưu vực S3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông kiểm tra khu vực gói thầu số 2 Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại sông Tô Lịch. Ảnh: Cổng TTĐT UBND TPHN.

Nhà máy hiện xử lý trung bình khoảng 228.700 m³ nước thải/ngày đêm, tương đương 85% công suất thiết kế. Tuy nhiên, tại một số vị trí có lưu lượng xả lớn, nước thải vẫn tràn ra sông.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân sông Tô Lịch vẫn còn ô nhiễm; giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân tách nước mưa và nước thải, kiểm tra hệ thống cống dọc hai bờ sông, đấu nối các nguồn xả vào hệ thống thu gom.

Đối với những vị trí có lưu lượng xả vượt khả năng thu gom, các đơn vị cần nghiên cứu bổ sung đường ống, hạn chế nước thải chảy trực tiếp ra sông.

Về công tác bổ cập nước, trạm bơm Thụy Phương đã được lắp đặt đủ 4 tổ bơm, với lưu lượng thiết kế 5 m³/giây. Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu vận hành liên tục theo công suất thiết kế, đưa nước từ sông Hồng qua kênh Thụy Phương vào sông Tô Lịch.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai đập dâng bổ sung, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027; đồng thời rà soát cao độ từng đoạn tuyến, bảo đảm việc nâng mực nước không gây tràn ngược vào hệ thống cống hoặc cửa xả nước thải.

Đối với sông Lừ, gói thầu số 49 thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang triển khai khoảng 7,8 km cống thu gom và 100 giếng tách nước thải. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 55%.

Theo kế hoạch, từ tháng 6/2027, nước thải dọc sông Lừ sẽ được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với lưu lượng thiết kế khoảng 75.000 m³/ngày đêm.