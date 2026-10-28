Hà Nội yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm tại Trường Tiểu học Hoài Đức

Ngày 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội ban hành Văn bản số 6102/SGDĐT-CTTTHSSV gửi UBND xã Hoài Đức về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức.

Phụ huynh có mặt từ sáng sớm 28/10, sau một ngày một đêm chờ đợi thông tin làm rõ nguồn gốc thực phẩm dùng trong bữa ăn bán trú của học sinh (Ảnh: PHCC).

Theo văn bản, ngày 27/10, Sở nắm được thông tin phụ huynh nhà trường tập trung tại khu vực được cho là kho hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho trường. Các phản ánh đề cập nghi vấn thịt trâu Ấn Độ, gà đông lạnh được sử dụng trong bữa ăn của học sinh, đồng thời đặt câu hỏi về nguồn gốc thực phẩm và việc kiểm tra tại cơ sở cung cấp.

Sở GD&ĐT yêu cầu UBND xã Hoài Đức khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh từng nội dung, báo cáo kết quả trước 16h ngày 28/10 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Báo cáo phải nêu rõ kết quả xác minh, căn cứ chứng minh, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và biện pháp xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Văn bản do bà Trần Lưu Hoa, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ký, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn học đường theo quy định.

Báo cáo của UBND xã Hoài Đức cho biết, qua rà soát hồ sơ do Công ty Mai Phương cung cấp, cơ quan chức năng chưa ghi nhận hồ sơ liên quan đến thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ như phản ánh.

Đối với thịt gà đông lạnh, Công ty Mai Phương xuất trình hóa đơn số 00000221 ngày 26/10/2026 của Công ty TNHH Thực phẩm A80 Thăng Long (Công ty Tân Đại Phát là đơn vị thứ cấp của Công ty A80 Thăng Long). Hóa đơn gồm 105 kg má đùi gà đông lạnh, 75 kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25 kg bắp bò Argentina.

Công ty Mai Phương giải trình các sản phẩm trên được cung cấp cho kênh khách hàng lẻ, không dùng để chế biến suất ăn cho học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch, nói riêng và các trường trên địa bàn xã Hoài Đức nói chung. Công ty cung cấp hóa đơn bán hàng số 00000158 và 00000159 ngày 27/10/2026.

Sáng 28/10, UBND xã Hoài Đức chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an xã và Trạm Y tế xã xác minh kho hàng nêu trên.

Qua xác minh ban đầu, kho thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nghiêm (sinh năm 1970) và bà Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1976), cùng trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức, Hà Nội. Hai người đã cho ông Nguyễn Văn Đô (sinh năm 1990), cháu ông Nghiêm và cùng trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức, thuê làm kho. Qua nắm tình hình, bà Yến hiện là nhân viên Công ty Mai Phương.

Khoảng 9h, ngày 28/10 bà Nguyễn Thị Phương, mẹ ông Nguyễn Văn Đô, mở cửa kho để tổ công tác UBND xã Hoài Đức cùng đại diện phụ huynh học sinh vào kiểm tra.

Một số bao bì thực phẩm ghi thông tin thịt trâu có xuất xứ từ Ấn Độ, khiến phụ huynh lo ngại về nguồn gốc thực phẩm dùng trong bữa ăn bán trú (Ảnh: PHCC).

Ghi nhận thực tế, kho có diện tích khoảng 80 m2, gồm một tầng và một gác xép. Tại tầng một, tổ công tác ghi nhận ba tủ đông chứa thực phẩm, gồm 15 kg thịt gà tươi, 8 kg cá rô phi phi lê, 34 kg thịt lợn, 10 kg xúc xích CP, 8 kg ngô tách hạt và 8,5 kg chả mực.

Ngoài ra, khu vực này có một xe đẩy, hai bếp gas đôi công nghiệp, một máy giặt và một số thực phẩm đóng gói, gồm 11 thùng bánh bông lan Kinh Đô; 50 thùng sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM loại 110 ml; 5 thùng sữa chua ăn Vinamilk có đường loại 100 g; 3 thùng và 10 hộp lẻ sữa chua uống men sống Vinamilk Proby loại 65 g; 8 thùng và 3 can lẻ dầu thực vật Hảo Hạng Orchird loại 9 kg; 4 hộp bột sư tử loại 3,5 kg; 36 kg bột năng loại 1 kg và 270 kg bột chiên giòn loại 1 kg.

Đối với khu vực gác xép, tổ công tác chưa thể mở cửa kiểm tra do không có chìa khóa và không có lối đi để tiếp cận, nên chưa ghi nhận được hiện trạng bên trong.

Theo UBND xã Hoài Đức, việc ghi nhận hiện trạng nhằm phục vụ tổng hợp thông tin, xác minh nội dung phụ huynh phản ánh; chưa đồng nghĩa với kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản thực phẩm hoặc việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở khi chưa có đủ căn cứ xác định.

Đại diện kho hàng cho biết nơi này được sử dụng để nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ nhu cầu gia đình.

Về thực đơn ba ngày gần nhất tại Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch, kết quả rà soát ghi nhận không sử dụng thịt bò. Riêng thực đơn ngày 27/10, món má đùi gà chiên muối ban đầu được đổi sang thịt lợn chiên vừng sau khi phụ huynh có ý kiến.

Công ty Mai Phương cũng xuất trình hóa đơn nhập hàng theo từng ngày. Theo thông tin UBND xã cung cấp, hóa đơn khớp với chủng loại và số lượng thực phẩm.

Ngày 28/10, hoạt động ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch, vẫn diễn ra bình thường.

Chiều cùng ngày, đại diện UBND xã Hoài Đức cho biết đã gửi báo cáo đến Sở GD&ĐT Hà Nội về vụ việc. Đồng thời, tiếp tục làm rõ các nội dung báo chí và phụ huynh phản ánh; yêu cầu nhà trường và Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương giải trình bằng văn bản, cung cấp hồ sơ liên quan.

UBND xã cũng kiểm tra việc khắc phục những tồn tại đã ghi nhận, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có), theo dõi hoạt động bán trú và đề xuất phương án bữa ăn phù hợp, bảo đảm sức khỏe, quyền lợi học sinh.

Công an xã Hoài Đức được giao làm rõ quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê kho giữa các cá nhân và mối liên hệ với Công ty Mai Phương. Đơn vị sẽ kiểm tra khu vực gác xép đang khóa, thu thập tài liệu về việc nhập, xuất hàng và sử dụng kho; phối hợp với cơ quan chuyên môn xác minh nguồn gốc bao bì, thùng chứa thực phẩm, hàng hóa, đối chiếu thông tin nhập, bảo quản, vận chuyển và sử dụng thực phẩm.

Công an xã cũng tiếp nhận, xác minh thông tin về vụ xô xát theo phản ánh, thu thập và bảo quản tài liệu, hình ảnh, dữ liệu liên quan theo quy định.

UBND xã giao Phòng Kinh tế rà soát hoạt động kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng, hóa đơn, chứng từ tại kho và cơ sở; tham mưu xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện vi phạm.