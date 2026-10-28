Hà Nội: Yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức

Ngày 28/10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, Sở đã nắm bắt thông tin liên quan đến những nghi vấn về nguồn gốc thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho Trường Tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức, Hà Nội) và cử đoàn công tác trực tiếp làm việc với nhà trường cùng các cơ quan chức năng.

Sở yêu cầu UBND xã Hoài Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh của phụ huynh, tổng hợp kết quả báo cáo UBND TP. Hà Nội. Trong đó, từng nội dung kiểm tra phải có chứng cứ rõ ràng, minh bạch; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Làm rõ nguồn gốc thực phẩm bán trú và trách nhiệm các bên

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội, việc kiểm tra phải tập trung đối chiếu hồ sơ, chứng từ với thực tế để xác định nguồn gốc, quy trình tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn.

Phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức lo lắng trước việc phát hiện nhiều vỏ bao bì thực phẩm in chữ nước ngoài tại khu vực tập kết rác gần bếp nấu.

Đặc biệt, cơ quan chức năng cần làm rõ đơn vị quản lý khu vực nhà kho mà phụ huynh đề nghị kiểm tra, cũng như việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình tổ chức bữa ăn học đường.

Trước đó, sáng 27/10, trong quá trình kiểm tra tại cơ sở chế biến suất ăn cho Trường Tiểu học Hoài Đức, một số phụ huynh phát hiện nhiều vỏ bao bì thực phẩm tại khu vực tập kết rác phía sau bếp ăn. Theo phản ánh, trên một số bao bì có thông tin về thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Lo ngại những nguyên liệu này có thể liên quan đến suất ăn của học sinh, phụ huynh đề nghị được kiểm tra khu vực nhà kho phía sau cơ sở chế biến.

Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, đơn vị cung cấp suất ăn, cho rằng khu vực nhà kho không thuộc phạm vi quản lý của công ty. Bất đồng trong quá trình kiểm tra đã dẫn đến tình trạng xô đẩy giữa một số người tại hiện trường.

Nhà trường sau đó lập biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, những phản ánh của phụ huynh hiện vẫn là thông tin nghi vấn, chưa thể khẳng định thực phẩm ghi trên các bao bì được phát hiện đã được đưa vào chế biến suất ăn cho học sinh. Vì vậy, kết quả xác minh của cơ quan chức năng sẽ là căn cứ để làm rõ bản chất vụ việc.

Tiếp tục giám sát bữa ăn học đường, chờ kết luận chính thức

Liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn bán trú, ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức, cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã phân công cán bộ y tế phối hợp với phụ huynh giám sát hoạt động tại cơ sở cung cấp suất ăn.

Theo hiệu trưởng, thực đơn ngày 27/10 của học sinh có món thịt gà, không có thịt trâu hoặc thịt bò. Trước những băn khoăn của phụ huynh về nguồn gốc thịt gà, nhà trường đã trao đổi và thống nhất đề nghị đơn vị cung cấp thay bằng thịt lợn. Việc điều chỉnh nguyên liệu được thực hiện ngay trong ngày.

Đại diện Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương cho biết nguyên liệu đầu vào được nhập từ các nhà cung cấp có hóa đơn, thông tin mã số và số lô theo hồ sơ. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn cần được cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu để xác định tính chính xác.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức, đoàn kiểm tra đang rà soát hồ sơ, hóa đơn và chứng từ nhập hàng. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy hồ sơ, sổ sách của đơn vị cơ bản đầy đủ, nhưng nguồn gốc số thực phẩm được phụ huynh phản ánh vẫn cần tiếp tục xác minh.

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND xã Hoài Đức cùng Công an xã tiếp tục kiểm tra khu vực nhà kho liên quan đến phản ánh của phụ huynh.