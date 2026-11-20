Các bên liên quan ưu tiên nguồn lực kiểm tra các công trình công lập và những nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng khi xảy ra cháy, nổ.

Cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy cho Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự, Ủy ban Bầu cử và thành viên tổ bầu cử phường Ba Đình. Ảnh: TTXVN phát

Đối với lĩnh vực giáo dục, phạm vi rà soát bao gồm toàn bộ khu lớp học tạm, nhà lắp ghép, cơ sở học tập trong các công trình đang xây dựng, cải tạo; cơ sở mầm non, nhóm trẻ, trường học ngoài công lập, ký túc xá và khu nội trú. Trong lĩnh vực y tế và chăm sóc xã hội, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và cơ sở bảo trợ xã hội thuộc diện phải kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn. Đối với nhà ở cơ quan chức năng rà soát chung cư, nhà tập thể cũ, nhà ở nhiều tầng, nhà trọ, cơ sở lưu trú và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Các nhà kho, trung tâm logistics, bến bãi, cơ sở kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng trong và ngoài khu, cụm công nghiệp cũng nằm trong danh sách kiểm tra. Cùng với đó là chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí, địa điểm tập trung đông người và các công trình đang xây dựng, cải tạo, cơi nới hoặc chuyển đổi công năng. Đặc biệt, những công trình sử dụng tạm, công trình đã được cơ quan chức năng kết luận có tồn tại về an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng chưa khắc phục phải tiếp tục được rà soát, xử lý.

Thành phố yêu cầu nội dung kiểm tra tập trung vào những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến nguy cơ phát sinh và mức độ thiệt hại khi xảy ra cháy, hệ thống cấp điện phải được đánh giá từ tải tiêu thụ, dây dẫn, tủ điện, thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ đến các điểm đấu nối. Đây là những hạng mục cần được kiểm tra cụ thể tại hiện trường, đồng thời rà soát tính chất và vị trí sử dụng vật liệu dễ cháy tại trần, vách, mái che và khu vực kho chứa hàng hóa.

Đối với điều kiện phục vụ chữa cháy, việc kiểm tra phải xác định tình trạng duy trì khoảng cách an toàn, đường tiếp cận, bãi đỗ và khoảng trống dành cho phương tiện, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Các giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan và chống khói cũng phải được đánh giá cùng với hệ thống, phương tiện chữa cháy, nguồn điện phục vụ phòng cháy, chữa cháy và nguồn nước chữa cháy. Ngoài điều kiện kỹ thuật, cơ quan kiểm tra phải xem xét phương án xử lý tình huống, lực lượng chữa cháy tại chỗ và việc tổ chức thực tập phương án tại từng cơ sở. Việc đánh giá được thực hiện trên hiện trạng sử dụng công trình, bao gồm cả những thay đổi về công năng, kết cấu và điều kiện hoạt động có thể ảnh hưởng đến an toàn cháy, nổ. Mỗi nhiệm vụ phải có một đầu mối theo dõi xuyên suốt. Danh mục quản lý tối thiểu phải thể hiện tên, địa chỉ, loại hình cơ sở, đơn vị quản lý, nguy cơ cụ thể, mức độ ưu tiên, biện pháp xử lý, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, kết quả khắc phục và ngày kiểm tra lại.

Các đơn vị tổ chức kiểm tra thực tế, thay vì chỉ tổng hợp số liệu từ báo cáo. Trên cơ sở danh sách do Công an Thành phố cung cấp, các đơn vị chủ động rà soát theo phân cấp quản lý. Trường hợp phát hiện cơ sở chưa có trong danh sách, đơn vị quản lý phải chủ động kiểm tra theo thẩm quyền, đồng thời trao đổi thông tin với Công an Thành phố và UBND cấp xã để phối hợp xử lý. Đối với các nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh và tập kết hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao, Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24/9/2026 của UBND Thành phố.

Các đơn vị đối chiếu danh sách cơ sở đã được thống kê với kết quả xử lý thực tế, kiểm tra việc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động, phát hiện trường hợp tiếp tục hoạt động, tái vi phạm hoặc phát sinh vi phạm mới. Đối với từng cơ sở còn tồn tại, cơ quan chức năng phải xây dựng lộ trình xử lý theo các mốc thời gian đã được xác định. Thành phố yêu cầu không thay thế hoặc kéo dài thời hạn xử lý theo Kết luận số 114-KL/TU của Thành uỷ Hà Nội; phân định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành và người đứng đầu theo thẩm quyền, thời kỳ quản lý. Việc xem xét trách nhiệm phải làm rõ quá trình tiếp nhận hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao, cho phép hoặc bố trí sử dụng công trình, kiểm tra an toàn và xử lý các kiến nghị đã có.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan chức năng phải chuyển cơ quan kiểm tra có thẩm quyền xem xét theo quy định. Thành phố yêu cầu khẩn trương khắc phục các nguy cơ mất an toàn ngay trong quá trình kiểm tra, xác minh trách nhiệm hoặc điều tra vụ cháy. Việc xác định vi phạm phải dựa trên đầy đủ căn cứ, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.