Hà Nội yêu cầu kiểm tra An cung ngưu hoàng hoàn sau vụ phát hiện thuốc giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/10, Sở Y tế Hà Nội thông tin đã có văn bản gửi các địa phương và đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành, kinh doanh, thông tin và quảng cáo thuốc cổ truyền trên địa bàn.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả, trong đó có vụ sản xuất, buôn bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả mạo.

Sở Y tế yêu cầu ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền, chú trọng An cung ngưu hoàng hoàn; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc có dấu hiệu giả mạo. Các địa phương đồng thời phải phối hợp với Công an, Quản lý thị trường và cơ quan liên quan để truy xuất nguồn cung, ngăn chặn thuốc giả lưu thông trên thị trường.

Hoạt động quảng cáo, giới thiệu, chào bán thuốc cổ truyền trên địa bàn và các nền tảng mạng xã hội cũng được yêu cầu tăng cường giám sát. Sở Y tế lưu ý việc kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm như "thần dược phòng ngừa đột quỵ".

Đáng chú ý, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sỹ, mua thuốc tại cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo Sở Y tế, An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc kê đơn, các cơ sở kinh doanh dược không được bán thuốc khi không có đơn theo quy định. Các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu kiểm soát việc chỉ định, sử dụng thuốc và không để người bệnh tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sỹ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội được yêu cầu tăng cường lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng thuốc cổ truyền lưu hành trên địa bàn, trong đó chú trọng An cung ngưu hoàng hoàn; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý nếu phát hiện thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo những vụ việc có dấu hiệu vi phạm, thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ để tổng hợp, phối hợp xử lý theo quy định./.