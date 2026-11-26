Ngày 26/11, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của thành phố, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình các xã, phường, chủ đầu tư và nhà thầu triển khai ngay các biện pháp kiểm soát, ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn.

Các đơn vị phải xây dựng phương án kiểm soát bụi riêng cho từng công trình, phân công cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra trong suốt quá trình thi công. Các biện pháp bảo vệ môi trường đối với từng công việc có nguy cơ gây ô nhiễm phải được kiểm tra trước khi cho phép nhà thầu triển khai.

Sở Xây dựng yêu cầu hạn chế chấp thuận phương án thi công đào hở, thi công dàn trải trên diện rộng và không tổ chức thi công trong giờ cao điểm.

Tại khu vực xung quanh công trường, các đơn vị phải bố trí nhân lực, phương tiện thường xuyên vệ sinh, thu dọn bùn đất, phế thải, không để ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân và hoạt động của các trường học, bệnh viện, cơ quan, công trình công cộng lân cận, nhất là đối với các công trình thi công theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố.

Các đơn vị được khuyến khích sử dụng cấu kiện đúc sẵn, bê tông thương phẩm, vữa trộn sẵn để rút ngắn thời gian thi công.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu triển khai ngay các biện pháp kiểm soát, ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Đối với các công trình xây dựng nhiều tầng, chủ đầu tư phải bố trí lưới chắn bụi bao quanh chu vi công trình, yêu cầu nhà thầu che phủ vật liệu rời như cát, đá, xi măng khi tập kết trên các tầng, đồng thời thường xuyên vệ sinh mặt bằng thi công.

Các công trường phải thực hiện che chắn, phủ kín vật liệu rời, làm cứng và duy trì vệ sinh đường nội bộ, lối ra vào; bố trí hệ thống phun sương, tưới nước dập bụi tại nguồn phát sinh ô nhiễm. Hoạt động cắt, khoan, phá dỡ phải áp dụng biện pháp hút bụi hoặc làm ẩm tại vị trí phát sinh bụi.

Phế thải xây dựng từ trên cao phải được vận chuyển bằng thiết bị, ống kín hoặc có biện pháp bao che phù hợp, không đổ, ném tự do gây phát tán bụi. Các biện pháp giảm bụi phải được kiểm tra trước mỗi ca và duy trì trong suốt quá trình thi công. Bãi tập kết đất hữu cơ trong phạm vi dự án phải được phủ bạt.

Đối với hoạt động vận chuyển vật liệu, đất và phế thải xây dựng, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu phải bố trí nhân sự kiểm soát tại từng cổng công trường, lập nhật ký phương tiện, ghi rõ biển số xe, đơn vị vận tải, thời gian ra vào, loại vật liệu và kết quả kiểm tra, rửa xe.

Các phương tiện ra vào công trường phải được kiểm tra độ kín của thùng xe, tình trạng che phủ và rơi vãi vật liệu. Trước khi ra khỏi công trường, phương tiện phải được phun rửa, làm sạch bánh xe, gầm xe và phần thân xe bám bùn đất.

Sở Xây dựng yêu cầu không cho các phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh, che chắn rời công trường. Hệ thống camera giám sát phải được bố trí tại các cổng ra vào để kiểm soát việc vệ sinh phương tiện và khu vực tiếp giáp công trường, với thời gian lưu trữ dữ liệu 30 ngày.

Các đơn vị phải thu gom ngay bùn đất rơi vãi tại cổng công trường và các đoạn đường bị ảnh hưởng theo tuyến phương tiện di chuyển, bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, gia cố đất ngay tại công trường, tận dụng tối đa cốt nền tự nhiên, hạn chế việc đào bỏ nền và vận chuyển đất đi đổ thải.

Đối với công trường xây dựng nhà cao tầng, khu đô thị, hàng rào che chắn phải có chiều cao tối thiểu 3 m, tường bao cao tối thiểu 40 cm, màu sắc và hình thức phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, đặc điểm khu vực.

Hàng rào phải được duy trì ổn định trong suốt quá trình thi công, kịp thời sửa chữa khi hư hỏng. Xung quanh công trường phải lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi và camera giám sát có thời gian lưu trữ dữ liệu tối thiểu 30 ngày.

Riêng các dự án hạ tầng giao thông phải có phương án bố trí hàng rào che chắn phù hợp, cầu rửa xe tại công trường, hệ thống phun sương dập bụi và camera giám sát.

Tại các công trường lớn, công trình có nguy cơ gây ô nhiễm cao, chủ đầu tư phải yêu cầu các đơn vị tham gia thi công xây dựng phương án, lộ trình kiểm soát và thay thế các thiết bị cũ, có mức phát thải cao. Đối với các dự án đầu tư công, ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị chạy điện, sử dụng năng lượng xanh và ít phát thải.

Khu vực đường Hoàng Minh Thảo (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) có nhiều công trình hạ tầng đang xây dựng. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Về trách nhiệm quản lý tại địa phương, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các xã, phường rà soát, lập danh sách các công trình có diện tích trên 1 ha và các công trình có nguy cơ gây ô nhiễm cao trên địa bàn.

Các địa phương phối hợp, yêu cầu chủ đầu tư kết nối ngay hệ thống camera tại công trường với hệ thống giám sát của UBND xã, phường để theo dõi, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại công trường, từ che chắn, phun sương, tưới nước dập bụi, đóng bao chất thải đến việc lập nhật ký và vệ sinh phương tiện vận chuyển.

Đối với các công trình có quy mô trên 1 ha và nguy cơ gây ô nhiễm cao, địa phương phải đối chiếu dữ liệu camera tại công trường, khu vực rửa xe, cổng ra vào với nhật ký phương tiện và dữ liệu trên hệ thống giám sát của UBND xã, phường.

Các hành vi vi phạm phải được xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm bụi trên địa bàn quản lý.

Trần Trọng