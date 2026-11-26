Hà Nội yêu cầu kiểm soát bụi, khí thải tại các công trình xây dựng. Ảnh minh họa: Phan Phương - TTXVN

Ngày 26/11, nhằm đảm bảo hạn chế việc phát tán bụi gây ô nhiễm không khí trong quá trình phá dỡ, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình các xã, phường; các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia xây dựng các công trình thực hiện ngay các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, xây dựng phương án, biện pháp kiểm soát bụi riêng cho các công trình xây dựng, phân công cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện trong suốt quá trình thi công; kiểm tra các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm bụi đối với từng công việc có nguy cơ gây ô nhiễm trước khi cho phép nhà thầu triển khai thi công; hạn chế chấp thuận biện pháp thi công đào hở, thi công dàn trải trên diện rộng, không tổ chức thi công trong giờ cao điểm.

Đối với khu vực xung quanh công trường, các đơn vị phải bố trí người và phương tiện thường xuyên vệ sinh, thu dọn bùn đất, phế thải, không để ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, hoạt động của trường học, cơ quan, bệnh viện và các công trình công cộng lân cận, đặc biệt là các công trình thi công theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố, đồng thời khuyến khích việc sử dụng các cấu kiện đúc sẵn, bê tông thương phẩm, vữa trộn sẵn để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Đối với các công trình xây dựng nhiều tầng phải bố trí lưới chắn bụi bao quanh chu vi công trình; khi tập kết vật liệu rời (cát, đá, xi măng) trên các tầng, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công có bạt phủ che chắn; thường xuyên dọn dẹp mặt bằng công trình và trên các tầng để giảm thiểu việc phát tán bụi ra môi trường; thực hiện các biện pháp hạn chế phát tán bụi từ hoạt động xây dựng cụ thể như: che chắn phù hợp; phủ kín vật liệu rời; làm cứng, duy trì sạch đường nội bộ và lối ra vào; phun sương, tưới nước dập bụi tại nguồn gây ô nhiễm, áp dụng cắt, khoan, phá dỡ có hút bụi hoặc làm ẩm tại vị trí phát sinh.

Việc vận chuyển phế thải từ trên cao bằng thiết bị, ống kín hoặc biện pháp bao che phù hợp; không đổ, ném tự do gây phát tán bụi; kiểm tra biện pháp giảm bụi trước mỗi ca và duy trì trong suốt quá trình thi công; thực hiện phủ bạt lên phía trên bãi tập kết đất hữu cơ trong phạm vi dự án để hạn chế tác động của bụi. Đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu phải bố trí nhân sự kiểm tra, giám sát và lập nhật ký xe gắn với biển số, đơn vị vận tải, thời gian ra vào, loại vật liệu và kết quả kiểm tra, rửa xe; tổ chức kiểm soát tại từng cổng có xe chở vật liệu, đất, phế thải.

Ngoài ra, xe ra vào phải được kiểm tra độ kín thùng, che phủ và tình trạng rơi vãi; xe ra khỏi công trình phải được phun, rửa làm sạch bánh xe, gầm và phần thân bám bùn đất, kiểm tra lại trước khi ra đường; không cho xe chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh, che chắn rời công trường; bố trí camera giám sát trực tiếp ngay tại các cổng ra vào công trình để kiểm soát công tác vệ sinh các xe ra vào công trình và khu vực tiếp giáp cổng công trình (thời gian lưu trữ 30 ngày).

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức thu gom ngay bùn đất do hoạt động công trường làm rơi vãi ở cổng và đoạn đường bị ảnh hưởng theo tuyến xe ra vào, bảo đảm an toàn giao thông; ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, gia cố đất ngay tại công trường; tận dụng tối đa cốt nền tự nhiên, hạn chế tối đa việc đào bỏ nền và vận chuyển đất đổ đi; hạn chế phát tán trong quá trình vận chuyển.

Hàng rào công trường xây dựng nhà cao tầng, khu đô thị phải đáp ứng các yêu cầu như: chiều cao tối thiểu 3m, màu sắc, hình thức phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và đặc điểm khu vực; xây tường bao cao tối thiểu 40cm; bảo đảm tồn tại ổn định trong suốt quá trình thi công; nếu hư hỏng phải sửa chữa, phục hồi ngay; xung quanh được lắp hệ thống phun sương dập bụi, hệ thống camera giám sát xung quanh công trường lưu trữ tối thiểu 30 ngày.

Riêng các dự án thi công hạ tầng giao thông phải có phương án lập hàng rào che chắn phù hợp, cầu rửa xe ra vào công trường, lắp hệ thống phun sương dập bụi, hệ thống camera giám sát. Đối với các công trường lớn, công trình có nguy cơ phát sinh ô nhiễm cao, chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu các đơn vị tham gia xây dựng công trình có phương án, lộ trình kiểm soát, thay thế các thiết bị cũ, có mức phát thải cao; ưu tiên sử dụng máy móc, trang thiết bị điện, năng lượng xanh, ít phát thải đối với các dự án đầu tư công.

Đáng chú ý, để các biện pháp hạn chế phát tán bụi, khí thải gây ô nhiễm không khí trên địa bàn đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát và lập danh sách các công trình (diện tích trên 1 ha) và công trình có nguy cơ cao trên địa bàn quản lý; phối hợp, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện kết nối ngay hệ thống camera tại công trình với hệ thống giám sát của UBND các xã phường để kiểm tra, theo dõi và xử lý các đơn vị có hành vi vi phạm.

UBND các xã, phường cũng tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các phương án đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường như: che chắn kín, phun sương, tưới nước dập bụi, đóng bao chất thải; việc ghi nhật ký xe gắn với biển số, đơn vị vận tải, thời gian ra-vào, kết quả kiểm tra, rửa xe tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý; đối chiếu kiểm tra dữ liệu camera giám sát tại công trình, khu vực rửa xe và cổng ra vào với nhật ký ghi chép tại công trình và hệ thống camera giám sát tại UBND các xã phường (đối với các công trình có quy mô trên 1ha và có nguy cơ gây ô nhiễm cao).

Song song với đó, UBND các xã, phường xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm vượt thẩm quyền để đảm bảo chuyển biến thực chất về công tác vệ sinh môi trường, giảm thiểu ô nhiễm bụi tại các công trình đang phá dỡ, xây dựng trên địa bàn, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm bụi trên địa bàn quản lý.