Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp về đề xuất nạo vét lòng dẫn, cải thiện khả năng thoát lũ và bảo đảm giao thông thủy nội địa trên sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội.

Theo đó, TP Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo lòng sông Đà và sông Hồng kết hợp tận thu sản phẩm, hướng tới ba mục tiêu trọng tâm.

Hà Nội yêu cầu không lợi dụng nạo vét sông Hồng, sông Đà để khai thác khoáng sản trái phép.

Một là khơi thông dòng chảy, ổn định lòng dẫn, nâng cao khả năng thoát lũ, tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn đê điều và giao thông đường thủy.

Hai là chủ động tạo nguồn cung vật liệu san lấp, đáp ứng nhu cầu triển khai các công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Ba là toàn bộ khoáng sản thu hồi trong quá trình thực hiện phải được tập kết, quản lý, khai thác, tận thu và sử dụng theo phương án được UBND TP.Hà Nội chấp thuận, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên.

Tuy nhiên, TP Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ quy mô lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương, tác động trực tiếp đến chế độ dòng chảy, an toàn đê điều, công trình giao thông, thủy lợi và môi trường.

Đáng chú ý, phương án triển khai bằng nguồn kinh phí xã hội hóa hiện chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể và chưa có tiền lệ thực hiện. Vì vậy, TP Hà Nội yêu cầu quá trình nghiên cứu phải bảo đảm cơ sở khoa học, tính khả thi, phù hợp quy hoạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Các phương án cần đánh giá toàn diện tác động đến khả năng thoát lũ, cấp nước, an toàn công trình và các địa phương thượng lưu, hạ lưu; đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý, cơ chế, thẩm quyền, trình tự và thủ tục triển khai.

Về tận thu và quản lý sản phẩm, TP Hà Nội yêu cầu xác định cụ thể vị trí, khối lượng, chủng loại sản phẩm dự kiến thu hồi...; nhu cầu sử dụng, phương án tập kết, quản lý, khai thác, sử dụng và cơ chế kiểm soát khối lượng, giá trị sản phẩm; bảo đảm quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, công khai, minh bạch, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí tài nguyên, ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, TP Hà Nội yêu cầu không lợi dụng hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông để khai thác khoáng sản trái quy định.

Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan được giao tham mưu UBND TP Hà Nội báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, cơ chế, thẩm quyền và trình tự, thủ tục triển khai, làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo.

Sông Hồng có đoạn chảy qua Hà Nội dài khoảng 163 km, trong đó khoảng 40km đi qua khu vực trung tâm thành phố. Sông Đà dài hơn 900 km, bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua nhiều tỉnh miền núi phía Bắc trước khi hợp lưu với sông Hồng tại khu vực Phú Thọ.