Ngày 26/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án thu gom, xử lý nước thải trên sông Lừ và sông Tô Lịch.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, gói thầu số 49 thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang triển khai khoảng 7,8km cống thu gom dọc sông Lừ, gồm hai tuyến cống khoan kích, các tuyến cống nhánh đấu nối và 100 giếng tách nước thải.

Đến nay, gói thầu đạt khoảng 55% khối lượng. Nhà thầu đã tăng cường thiết bị khoan kích, tổ chức thi công 3 ca để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến từ tháng 6/2027, nước thải dọc sông Lừ sẽ được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với lưu lượng thiết kế khoảng 75.000m³/ngày đêm.

Đối với sông Tô Lịch, hệ thống cống bao thuộc phạm vi Dự án Yên Xá đã hoàn thành. Từ tháng 8/2025, nước thải từ 245 họng xả dọc tuyến được thu gom về nhà máy, trong đó có 56 họng xả được thu gom tạm từ lưu vực S3.

Hiện nhà máy xử lý trung bình khoảng 228.700m³/ngày đêm, tương đương 85% công suất thiết kế. Tuy nhiên, tại một số họng xả có lưu lượng lớn, nước thải vẫn tràn ra sông. Ban Quản lý dự án đề xuất bổ sung đường ống tại những vị trí có lưu lượng vượt khả năng thu gom của hệ thống.

Nhiều giải pháp được thực hiện để hồi sinh sông Tô Lịch (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong khi đó, dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Trạm bơm Thụy Phương đã lắp đặt đủ 4 tổ bơm, đưa nước bổ cập vào sông Tô Lịch với lưu lượng thiết kế 5m³/giây.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu làm rõ nguyên nhân nước sông Tô Lịch vẫn ô nhiễm dù hệ thống cống bao thuộc phạm vi Dự án Yên Xá đã hoàn thành.

Ông Nguyễn Trọng Đông giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án tách riêng nước mưa, nước thải; rà soát hệ thống cống dọc hai bờ sông và đấu nối toàn bộ các nguồn xả vào hệ thống thu gom để xử lý.

Đối với những vị trí vẫn còn đường ống xả nước thải ra mương hở, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu đấu nối toàn bộ nguồn xả vào tuyến ống gom đã lắp đặt. Tại khu vực bổ cập nước cho sông Tô Lịch, các đơn vị phải đẩy nhanh thi công phần đấu nối, tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập, kiểm soát dòng chảy và ngăn tình trạng nước chảy ngược.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án thu gom, xử lý nước thải trên sông Lừ và sông Tô Lịch (Ảnh: Phạm Hùng).

Về giải pháp điều tiết dòng chảy, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu nâng mức đập điều tiết ngay trong đêm, đồng thời vận hành liên tục trạm bơm đưa nước sông Hồng qua kênh Thụy Phương để bổ cập cho sông Tô Lịch, bảo đảm công suất thiết kế.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết dòng chảy từ đầu nguồn đến cuối tuyến, duy trì mực nước trên sông. Thành phố cũng yêu cầu hoàn thành hai đập dâng bổ sung trước Tết Nguyên đán, đồng thời bịt kín các họng xả hở dọc tuyến.

Trong mùa khô, các đơn vị cần phối hợp với địa phương thống nhất phương án vận hành đập Thanh Liệt, điều tiết nước về sông Nhuệ nhằm giảm chi phí bơm qua Trạm bơm Yên Sở.

Kiểm tra tại giếng 27.10 thuộc gói thầu số 49, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên địa bàn phường Định Công, đoàn công tác ghi nhận một bên đã được đấu nối, trong khi bên còn lại chưa thi công cống và cửa xả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các hạng mục tại khu vực này chậm nhất ngày 30/4/2027.

Đặc biệt, khi tính toán phương án nâng mực nước sông, các đơn vị phải rà soát cao độ từng đoạn tuyến, tránh tình trạng nước tràn ngược vào hệ thống cống và cửa xả nước thải.