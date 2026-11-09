Hà Nội yêu cầu khắc phục tình trạng nước sinh hoạt đục, có cặn tại xã Phú Nghĩa

Người dân xã Phú Nghĩa sử dụng nước giếng khoan để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Trước tình trạng nước sinh hoạt bị đục, xuất hiện cặn lắng tại một số khu vực thuộc xã Phú Nghĩa (Hà Nội), chính quyền địa phương đã đề nghị đơn vị cấp nước khẩn trương khắc phục, kiểm nghiệm và công khai kết quả cho người dân. Đáng chú ý, kết quả nội kiểm tháng 9/2026 tại Trạm cấp nước Trung Hòa – Trường Yên ghi nhận 3 mẫu nước có chỉ số pH không đạt giới hạn cho phép.

Theo báo cáo số 729/BC-UBND đầu tháng 11/2026 của UBND xã Phú Nghĩa, Trạm cấp nước Trung Hòa – Trường Yên có 5.343 hộ thuộc phạm vi cấp nước tại 7 thôn, trong đó 3.873 hộ đang sử dụng. Trạm hiện do Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội quản lý, vận hành, với sản lượng cung cấp khoảng 900 m³ nước/ngày đêm theo thông tin ghi nhận trước đó.

Thời gian gần đây, chính quyền địa phương nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nước sinh hoạt có màu đục, xuất hiện cặn lắng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Tại thôn Phù Yên, một số hộ gia đình đã chuyển sang sử dụng nước giếng khoan do lo ngại chất lượng nước từ hệ thống cấp nước tập trung.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Duy Đông, Trưởng thôn Phù Yên cho biết, tình trạng nước không bảo đảm độ trong đã xảy ra nhiều lần. Người dân từng phản ánh để đơn vị cấp nước kiểm tra, khắc phục nhưng vẫn mong muốn chất lượng nước được duy trì ổn định.

Theo ông Đông, quá trình thi công các công trình giao thông trên địa bàn có thời điểm ảnh hưởng đến đường ống, khiến một số khu vực bị gián đoạn cung cấp nước. Tuy nhiên, hiện tượng nước đục cũng từng xuất hiện trước khi xảy ra sự cố vỡ đường ống.

Người dân mong muốn được sử dụng nguồn nước sạch bảo đảm chất lượng, bởi các gia đình đều phải trả tiền nước hằng tháng. Việc nước có màu đục, xuất hiện cặn lắng khiến một số hộ chưa yên tâm sử dụng.

Đồng hồ đo lượng nước sinh hoạt tại một hộ gia đình ở xã Phú Nghĩa (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Đáng chú ý, báo cáo số 729/BC-UBND dẫn thông báo số 729/TTKTNNMT-KTMT của Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về kết quả nội kiểm chất lượng nước tháng 9/2026. Theo đó, có 3 mẫu nước tại Trạm cấp nước Trung Hòa – Trường Yên có chỉ số pH không đạt giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Cụ thể, mẫu nước tại bể chứa nước sạch có pH 5,60; mẫu giữa mạng lưới phân phối tại hộ ông Nguyễn Bá Đin, thôn Yên Trường có pH 5,80; mẫu cuối mạng lưới tại hộ ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Phù Yên có pH 5,86. Các kết quả này đều thấp hơn giới hạn cho phép từ 6,0 đến 8,5.

UBND xã Phú Nghĩa cho rằng cần kiểm tra toàn bộ hệ thống xử lý, bể chứa và mạng lưới phân phối để xác định nguyên nhân. Những khả năng cần được xem xét gồm quy trình xử lý và điều chỉnh pH chưa phù hợp; công tác vệ sinh, bảo dưỡng bể chứa và công trình xử lý; tình trạng cặn lắng, đường ống và mạng lưới phân phối.

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến vận hành hệ thống cấp nước, hoạt động thi công dự án hạ tầng giao thông làng nghề trên địa bàn cũng đã làm hư hỏng một số tuyến ống.

Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Nghĩa cho biết, dự án đường làng nghề được khởi công từ tháng 4/2026. Trong tháng 5/2026, quá trình thi công đã xảy ra một số lần làm vỡ đường ống cấp nước.

Sau khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp khắc phục, đồng thời triển khai hạng mục di chuyển và làm mới đường ống. Tại thời điểm cung cấp thông tin, khối lượng còn lại khoảng 300 m, dự kiến hoàn thành trong khoảng một tháng.

Về sự cố này, ông N.V.P., người dân địa phương cho biết, gia đình ông sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung đã lâu, nhưng có những thời điểm nước chảy ra bị đục, để một lúc thì thấy có cặn lắng dưới đáy.

Những lúc như vậy, gia đình không yên tâm dùng nước để nấu ăn hay phục vụ sinh hoạt. Hiện gia đình phải chuyển sang sử dụng nước giếng khoan, dù việc này khá bất tiện vì phải dùng thêm hệ thống bơm và lọc.

"Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình, tiền nước vẫn đóng hằng tháng nên chúng tôi mong đơn vị cấp nước kiểm tra kỹ nguyên nhân, xử lý dứt điểm tình trạng nước đục. Nếu nguyên nhân là do thi công vỡ đường ống, thì cần phải có biện pháp xử lý triệt để, cần sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng...", ông P cho biết.

Bà L.T.H., trú tại thôn Yên Trường, xã Phú Nghĩa chia sẻ, có những lúc nhìn nước bằng mắt thường cũng thấy nước không trong, có cặn nên rất ngại sử dụng, nhất là để nấu ăn, uống nước. Khi nghe thông tin chính quyền đã kiểm tra và yêu cầu đơn vị cấp nước khắc phục, gia đình mong sớm có kết quả cụ thể.

Người dân không có điều kiện tự mang nước đi xét nghiệm thường xuyên nên rất cần cơ quan chuyên môn công khai các chỉ tiêu kiểm tra, thông báo rõ nước đã bảo đảm chất lượng hay chưa. Nếu hệ thống đường ống có vấn đề thì cần sửa chữa, thay thế và có thời hạn hoàn thành cụ thể, để các gia đình yên tâm sử dụng lâu dài.

Liên quan đến phản ánh của người dân, ông Nguyễn Đình Sỹ, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa khẳng định, địa phương đã cử các bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị cấp nước và cơ quan chuyên môn của thành phố kiểm tra.

Ngoài ảnh hưởng từ hoạt động thi công đường giao thông làng nghề, quá trình xúc xả đường ống của Trạm Nước sạch Liên xã Trung Hoà - Trường Yên (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cũng tác động đến chất lượng nước sinh hoạt. Nguyên nhân ban đầu được cho là đơn vị cấp nước không thông báo trước thời gian xúc xả đường ống, một số hộ dân vẫn đưa nước vào bể chứa, khiến chất lượng nước sử dụng bị ảnh hưởng.

Như vậy, trước mắt có thể xác định hai nguyên nhân chính dẫn đến nguồn nước bị đục là do hoạt động thi công dự án hạ tầng giao thông làng nghề và do sự tắc trách của trạm nước sạch trong việc xúc xả đường ống cấp nước mà không thông báo trước. Các nguyên nhân khác, theo Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa, cần có thêm thời gian để điều tra, làm rõ.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND xã Phú Nghĩa đề nghị Trạm Nước sạch Liên xã Trung Hoà - Trường Yên điều chỉnh chế độ xử lý, vận hành, bảo đảm các chỉ tiêu chất lượng nước đạt giới hạn cho phép trước khi cung cấp đến người sử dụng. Đồng thời, kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống xử lý nước, bể chứa và thực hiện xúc xả đường ống định kỳ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Đối với Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, UBND xã đề nghị kiểm tra toàn bộ quy trình xử lý, thiết bị, công trình, bể chứa và mạng lưới phân phối; xác định nguyên nhân cụ thể khiến 3 mẫu nước có pH không đạt và tình trạng nước đục, lắng cặn.

Theo yêu cầu của địa phương, việc lấy mẫu kiểm tra sau khắc phục phải được thực hiện trong thời hạn 3 ngày kể từ khi hoàn thành các biện pháp xử lý. UBND xã cũng đề nghị đơn vị quản lý và trạm cấp nước khẩn trương khắc phục, lấy mẫu xét nghiệm độc lập, gửi kết quả về địa phương để công khai cho người sử dụng trong tháng 11/2026.

Trong thời gian khắc phục, UBND xã khuyến cáo người dân không sử dụng trực tiếp nguồn nước được cấp để ăn uống; nước phục vụ ăn uống cần được xử lý qua thiết bị lọc đáp ứng yêu cầu vệ sinh phù hợp.

Người dân cũng được đề nghị phản ánh kịp thời khi phát hiện nước có màu, mùi hoặc cặn bất thường. UBND xã giao Phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc khắc phục của đơn vị cấp nước, đồng thời tổng hợp kết quả, thông tin đến người dân.

Để người dân yên tâm sử dụng nước sinh hoạt, việc khắc phục cần đi đôi với kiểm nghiệm, công khai kết quả và thông báo kịp thời những hoạt động vận hành có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước. Đặc biệt, kết quả kiểm nghiệm sau khắc phục sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng nguồn nước cung cấp cho các hộ dân tại xã Phú Nghĩa.