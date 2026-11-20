Trước đó, ngày 2/11, Báo Xây dựng phản ánh tình trạng thi công mất an toàn trên đường 70 qua phường Đại Mỗ. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, ngày 7/11, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đại Mỗ kiểm tra thực tế hiện trường.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu khắc phục mất an toàn tại công trường đường 70 qua Đại Mỗ.

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng xác nhận hiện trạng đúng như nội dung báo chí phản ánh. Cụ thể, đất đào trong quá trình thi công hạ tầng tập kết sát mặt đường, chưa được thu dọn, vận chuyển kịp thời. Một số vị trí, người dân phải bắc cầu qua hố móng, rãnh thoát nước để đi lại. Hệ thống biển thông tin công trình và biển cảnh báo nguy hiểm cũng chưa được bố trí đầy đủ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, công trường đang triển khai các hạng mục đào đất, lắp đặt hào kỹ thuật, hố ga, cống thoát nước và di dời hệ thống hạ tầng ngầm, nổi như đường ống nước sạch, thông tin liên lạc, điện.

Sau khi báo chí phản ánh, một số vị trí tập kết đất thải đã được thu dọn vào mép đường hiện trạng, căng dây cảnh báo an toàn. Nhà thầu cũng tạm thời di chuyển các đống đất thải về bãi đất trống giáp khu đô thị Louis City Đại Mỗ. Việc vận chuyển đất được thực hiện vào ban đêm, từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Theo Sở Xây dựng, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài có chiều dài khoảng 2km, mặt cắt ngang rộng 30m. Điểm đầu giao với đường hiện có, cách đường Tố Hữu 280m; điểm cuối tại nút giao với tuyến đường 70 kéo dài.

Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 4952 của UBND quận Nam Từ Liêm, thời gian thực hiện được điều chỉnh đến hết năm 2026 theo Quyết định số 2932.

Công trình khởi công từ tháng 10/2016. Đến năm 2025, đoạn từ Km 0+537,35 đến cuối tuyến đã được tạm thông xe. Đối với đoạn từ Km 0+00 - Km 0+537,35, phía phải tuyến hoàn thành thi công từ năm 2023. Trong khi đó, phía trái tuyến đến tháng 10/2026 mới hoàn thành giải phóng mặt bằng và bắt đầu triển khai thi công trở lại từ cuối tháng 10/2026.

Sở Xây dựng cho biết, nguyên nhân chính khiến đoạn tuyến chậm triển khai là vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, việc vận chuyển đất đào cũng gặp khó khăn do các bãi chứa phế thải của thành phố như Toàn Cầu, Nguyên Khê đang quá tải, không tiếp nhận vật liệu đổ thải.

Để khắc phục những tồn tại tại công trường, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đại Mỗ khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu triển khai đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Trong đó, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu bổ sung hệ thống rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm, đèn tín hiệu vào ban đêm tại khu vực thi công. Đồng thời, bố trí người thường xuyên hướng dẫn, phân luồng giao thông phía trước phạm vi rào chắn, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Các nhà thầu phải sắp xếp vật tư, thiết bị gọn gàng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; thường xuyên tưới rửa mặt đường, không để bụi phát tán ra môi trường.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; sớm đắp trả, lắp đặt nắp đậy các hạng mục rãnh thoát nước, hào kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại khu vực lân cận công trường.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ đóng rào phía bên trái tuyến để triển khai đồng loạt các hạng mục thi công. Các phương tiện tiếp tục lưu thông ở phía bên phải tuyến theo Giấy phép thi công số 587/GPTC-SXD do Sở Xây dựng cấp.

Chủ đầu tư và các nhà thầu cam kết phấn đấu hoàn thành thi công đoạn từ Km 0+00 - Km 0+537,35 trước ngày 31/12/2026, qua đó bảo đảm thông tuyến toàn dự án trong năm 2026 theo tiến độ được phê duyệt.