Hà Nội yêu cầu khắc phục hạn chế bữa ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị

Suất ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 ngày 24-9-2026.

Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, ngày 24-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra tại trường. Trước đó, UBND xã Quảng Bị đã tổ chức kiểm tra, xác minh và có báo cáo gửi Sở.

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Bị, qua xác minh các nội dung phản ánh ngày 23-9, có 2 nội dung chưa chính xác; riêng phản ánh về định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức giá 40.000 đồng/suất là có cơ sở.

Cụ thể, thịt lợn được kiểm tra giám sát chặt chẽ, có hồ sơ biên bản giao nhận bảo đảm, không phát hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường.

Về nội dung cho học sinh ăn tóp mỡ, theo báo cáo, thịt được đóng nguyên túi và được niêm phong, gồm thịt ba chỉ, chân giò và thịt mông, được chế biến thành món thịt chiên vừng theo thực đơn.

Về định lượng suất ăn chưa bảo đảm đúng với số tiền 40.000 đồng, tại buổi kiểm tra đoàn nhận thấy việc định lượng suất ăn thực tế và cách chế biến suất ăn chưa bảo đảm như yêu cầu.

UBND xã Quảng Bị đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn rà soát quy trình tiếp nhận, bảo quản nguyên liệu; định lượng, giá trị dinh dưỡng và cơ cấu giá 40.000 đồng/suất; đồng thời rà soát nhân sự chế biến và tăng cường tự kiểm tra. Đơn vị cung cấp cam kết tăng định lượng, điều chỉnh thực đơn, thay đổi nhân sự đầu bếp từ ngày 24-9.

Đáng chú ý, mẫu thịt theo phản ánh đã được lấy mẫu, niêm phong và gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thuộc Bộ Y tế để kiểm nghiệm, dự kiến sau 7 ngày gửi mẫu sẽ có kết quả.

Tại buổi kiểm tra ngày 24-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác minh thực đơn ngày 23-9 của Trường Tiểu học Quảng Bị gồm: Thịt lợn chiên vừng, thịt bò sốt vang, giá đỗ xào đậu cô ve và canh rau ngót nấu thịt. Thực đơn được công khai trên fanpage của nhà trường.

Qua kiểm tra hồ sơ lưu tại trường, đoàn công tác ghi nhận ngày 23-9, nhà trường đã tổ chức giám sát việc nhập thực phẩm từ đơn vị cung cấp theo thực đơn đã xây dựng.

Về công tác lựa chọn đơn vị cung cấp, UBND xã Quảng Bị thực hiện theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác của Sở chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, trong đó yêu cầu nâng cao kỹ thuật chế biến món ăn và thực hiện chia suất ăn bảo đảm đồng đều.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu từ tiếp nhận thực phẩm, chế biến đến chia suất ăn. Những hạn chế được chỉ ra cần được khắc phục, bảo đảm chất lượng và định lượng bữa ăn bán trú cho học sinh.

UBND xã Quảng Bị cho biết sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện các nội dung cam kết của đơn vị cung cấp và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định.