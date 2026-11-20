Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo UBND thành phố về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh tình trạng thi công mất an toàn tại dự án xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài, đoạn qua phường Đại Mỗ.

Theo Sở Xây dựng kết quả kiểm tra cho thấy, những bất cập được báo chí phản ánh là đúng. Tại khu vực thi công, đất đào từ quá trình xây dựng hạ tầng được tập kết sát mặt đường nhưng chưa được thu dọn, vận chuyển kịp thời. Một số vị trí nhà dân phải bắc cầu tạm qua hố móng, rãnh thoát nước để phục vụ việc đi lại. Đáng chú ý, hệ thống biển thông tin công trình và biển cảnh báo nguy hiểm chưa được bố trí đầy đủ theo quy định.

Một số vị trí thi công phải đào hào kỹ thuật, rãnh thoát nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời điểm kiểm tra, nhà thầu đang triển khai các hạng mục đào đất, lắp đặt hào kỹ thuật, hố ga, cống thoát nước và di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi như đường ống nước sạch, thông tin liên lạc và điện.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí, một số vị trí tập kết đất thải trên tuyến đã được dọn dẹp vào mép đường hiện trạng, đồng thời căng dây cảnh báo an toàn. Nhà thầu cũng tiến hành di dời tạm các đống đất đến bãi đất trống giáp khu đô thị Louis City Đại Mỗ. Việc vận chuyển đất được thực hiện trong khung giờ ban đêm, từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Theo Sở Xây dựng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng. Đoạn tuyến được báo chí phản ánh dài khoảng 537,35m, đến tháng 10/2026 mới hoàn thành bàn giao mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công.

Bên cạnh đó, công tác vận chuyển đất đào gặp khó khăn do các bãi tiếp nhận chất thải xây dựng của thành phố, trong đó có bãi Toàn Cầu và bãi Nguyên Khê, đang trong tình trạng quá tải, không tiếp nhận vật liệu đổ thải.

Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài có tổng chiều dài khoảng 2km, mặt cắt ngang rộng 30m. Điểm đầu tuyến giao với đường hiện có, cách đường Tố Hữu khoảng 280m; điểm cuối kết nối với nút giao tuyến đường 70 kéo dài.

Dự án được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt từ năm 2015, khởi công vào tháng 10/2016. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh đến hết năm 2026. Hiện UBND phường Đại Mỗ là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đại Mỗ đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đến nay, đoạn từ Km0+537,35 đến cuối tuyến đã được tạm thông xe trong năm 2025. Đối với đoạn từ Km0+00 đến Km0+537,35, phía bên phải tuyến đã hoàn thành thi công từ năm 2023. Trong khi đó, phía bên trái tuyến chỉ mới được bàn giao mặt bằng vào tháng 10/2026 và bắt đầu triển khai trở lại từ cuối tháng 10.

Để khắc phục những tồn tại tại công trường, Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Trong đó, nhà thầu phải bổ sung đầy đủ hệ thống rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm và đèn tín hiệu vào ban đêm tại khu vực thi công. Đồng thời, bố trí người thường xuyên hướng dẫn, phân luồng giao thông trước phạm vi rào chắn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Các vật tư, thiết bị thi công phải được sắp xếp gọn gàng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Nhà thầu cũng phải thường xuyên tưới rửa mặt đường, hạn chế phát tán bụi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu sớm đắp trả mặt bằng, lắp đặt nắp đậy các hạng mục rãnh thoát nước, hào kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống dọc tuyến đi lại.

Về tiến độ, chủ đầu tư và các nhà thầu cam kết phấn đấu hoàn thành đoạn tuyến từ Km0+00 đến Km0+537,35 trước ngày 31/12/2026, qua đó bảo đảm thông tuyến toàn dự án trong năm 2026 theo tiến độ được phê duyệt.

Việc đẩy nhanh tiến độ cần đi đôi với kiểm soát chặt chẽ các điều kiện thi công, nhất là hệ thống cảnh báo, rào chắn và vệ sinh môi trường. Đây là những yêu cầu cần được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người dân trong thời gian công trình tiếp tục triển khai.