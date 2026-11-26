Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, UBND các xã, phường, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu phải khẩn trương rà soát hoạt động tại các công trường, từ khâu phá dỡ, giải phóng mặt bằng đến quá trình thi công, nhằm hạn chế bụi và khí thải phát tán ra môi trường.

Mỗi công trình phải xây dựng phương án kiểm soát bụi phù hợp với đặc điểm thi công, đồng thời phân công cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện. Các giải pháp bảo vệ môi trường cần được rà soát trước khi tiến hành những hạng mục có nguy cơ phát sinh ô nhiễm.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu hạn chế các phương án thi công đào hở, triển khai dàn trải trên diện rộng; không tổ chức thi công vào giờ cao điểm. Tại khu vực tiếp giáp công trường, phải bố trí nhân lực và phương tiện thường xuyên thu gom bùn đất, phế thải, vệ sinh mặt đường, tránh gây cản trở giao thông hoặc ảnh hưởng đến trường học, bệnh viện, cơ quan và các công trình công cộng lân cận.

Nhiều công trình giải phóng mặt bằng, thi công đang triển khai phát sinh bụi ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Đối với các công trình cao tầng, lưới chắn bụi phải được lắp đặt bao quanh chu vi. Vật liệu xây dựng dạng rời như cát, đá, xi măng khi tập kết trên các tầng cần được phủ kín bằng bạt; mặt bằng và các tầng thi công phải được vệ sinh thường xuyên.

Các biện pháp kiểm soát bụi tại nguồn cũng phải được thực hiện nghiêm túc, trong đó có che chắn công trường, phủ kín vật liệu, làm cứng và duy trì vệ sinh đường nội bộ, lối ra vào. Nhà thầu cần bố trí hệ thống phun sương, tưới nước tại những vị trí dễ phát sinh bụi. Với hoạt động cắt, khoan, phá dỡ, phải sử dụng thiết bị hút bụi hoặc làm ẩm trực tiếp tại khu vực thi công.

Một yêu cầu đáng chú ý là việc vận chuyển phế thải từ trên cao phải sử dụng thiết bị chuyên dụng, ống kín hoặc giải pháp bao che phù hợp; tuyệt đối không đổ, ném vật liệu xuống tự do, gây phát tán bụi và mất an toàn.

Đặc biệt, đối với công trình có quy mô trên 1ha và những công trình tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao, Sở Xây dựng yêu cầu áp dụng công nghệ giám sát bụi. Toàn bộ công trình thuộc diện này phải lắp đặt cảm biến, camera, ứng dụng AI hoặc giải pháp công nghệ phù hợp. Dữ liệu thu thập được phải kết nối với cơ quan Công an và UBND xã, phường để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.