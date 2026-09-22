Hà Nội yêu cầu dừng hoạt động, di dời cơ sở phế liệu vi phạm đất đai, xây dựng, môi trường

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 21/9/2026 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp, hoạt động của các cơ sở thu gom, tập kết, tái chế phế liệu trên địa bàn thành phố.

Hà Nội khuyến khích phát triển các dự án tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp và công nghệ tái chế tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa).

Theo Kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu thiết lập cơ chế quản lý thống nhất đối với chất thải rắn công nghiệp và toàn bộ cơ sở thu gom, tập kết, phân loại, sơ chế, tái chế phế liệu; không để xảy ra tình trạng xả thải chất thải rắn công nghiệp, phế liệu ra môi trường không đúng quy định.

Thành phố phấn đấu 100% cơ sở, địa điểm hoạt động tập kết, tái chế phế liệu được lập danh sách quản lý, theo dõi; 100% chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được thu gom, xử lý theo quy định.

Các cơ sở thu gom, tập kết, phân loại, sơ chế, tái chế phế liệu phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và an toàn phòng, chống cháy nổ. Thành phố đồng thời khuyến khích phân loại, tái chế để đưa chất thải, phế liệu trở lại làm nguyên liệu cho sản xuất.

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện các cơ sở thu gom, tập kết, sơ chế, tái chế phế liệu; xác định cụ thể vị trí, quy mô, loại hình hoạt động, tình trạng pháp lý và những tồn tại, vi phạm của từng cơ sở.

Nội dung rà soát bao gồm đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện chuyên ngành khác. Các cơ sở được phân loại theo tình trạng hoạt động và mức độ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cháy nổ, mất an ninh, an toàn hoặc ảnh hưởng đến khu dân cư.

Trên cơ sở phân loại, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định, tập trung vào các cơ sở tập kết, thu gom, tái chế phế liệu trong khu dân cư; sử dụng đất không đúng mục đích; hoạt động không phù hợp quy hoạch; không bảo đảm điều kiện về môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Các cơ sở có hoạt động tập kết, đốt, nung, tái chế phế liệu gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ cháy nổ cao, xả thải, chôn lấp chất thải cũng thuộc diện tập trung kiểm tra.

Thành phố yêu cầu kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm; khắc phục đầy đủ các vi phạm về bảo vệ môi trường, đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, sử dụng điện và các quy định liên quan.

Đối với cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, hoạt động tại địa điểm không phù hợp hoặc gây ô nhiễm, mất an toàn, thành phố yêu cầu dừng hoạt động, di dời hoặc xử lý theo quy định. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm, cố tình không chấp hành hoặc có dấu hiệu tội phạm phải được kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Hà Nội cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các cơ sở, điểm tập kết phế liệu mới phát sinh; không để hình thành các điểm tập kết, tái chế phế liệu tự phát, quy mô lớn trong khu dân cư hoặc tại địa điểm không phù hợp quy hoạch.

Đối với các cơ sở đã bị xử lý, cơ quan chức năng phải tiếp tục kiểm tra, giám sát việc khắc phục, không để tái phạm hoặc hoạt động trở lại sau khi bị xử lý.

Bên cạnh kiểm soát hoạt động phế liệu, Hà Nội khuyến khích phát triển các dự án tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp, mô hình kinh tế tuần hoàn và công nghệ tái chế tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường.

Thành phố cũng từng bước xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về các cơ sở thu gom, tập kết, tái chế phế liệu; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong rà soát, kiểm tra, xử lý và tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chấp hành quy định về môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.