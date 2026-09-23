Hà Nội: Yêu cầu đóng, truy đóng gần 5,9 tỷ đồng bảo hiểm cho 873 lao động

Phát hiện nhiều trường hợp đóng, hưởng sai quy định

Trong 8 tháng đầu năm, BHXH TP Hà Nội đã ban hành quyết định kiểm tra tại 1.331 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị nội bộ và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng.

Qua kiểm tra, cơ quan BHXH yêu cầu đóng, truy đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 873 lao động chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ, thiếu thời gian hoặc đóng không đúng mức, với tổng số tiền gần 5,9 tỷ đồng.

Cơ quan BHXH cũng yêu cầu truy giảm gần 120 triệu đồng đối với 20 lao động đóng thừa thời gian, thừa mức; phát hiện 552 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN sai quy định, với số tiền phải thu hồi hơn 1,3 tỷ đồng.

Người dân làm thủ tục liên quan đến BHXH. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

Ngoài ra, BHXH TP Hà Nội rà soát 44 trường hợp hưởng BHXH một lần không đúng quy định, với số tiền hơn 2,25 tỷ đồng và 564 trường hợp chưa hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định, với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Để thu hồi, cơ quan BHXH đã gửi văn bản trực tiếp đến người lao động, làm việc với đơn vị sử dụng lao động hiện tại và phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm được chuyển hồ sơ đến cơ quan tố tụng để xử lý theo quy định.

Tính đến ngày 8-9, có 4 viện kiểm sát nhân dân khu vực đã khởi kiện 5 đơn vị nợ BHXH, với tổng số tiền 18,3 tỷ đồng. Ngày 7-9, Tòa án nhân dân khu vực 12 – Hà Nội xét xử vụ án yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm đối với Công ty MD.

Gian lận chế độ thai sản, gây thiệt hại gần 410 triệu đồng

Qua rà soát dữ liệu, BHXH cơ sở Chương Mỹ phát hiện Doanh nghiệp tư nhân B.T. có tần suất thanh toán chế độ thai sản bất thường. Hồ sơ có nhiều dấu hiệu sai phạm như hồ sơ xin việc được lập sau ngày ký hợp đồng, sơ yếu lý lịch bị tẩy xóa, chữ ký không trùng khớp.

Ngày 13-1-2025, cơ quan BHXH báo cáo BHXH TP Hà Nội và chuyển tin báo về tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ trước đây. Ngày 12-2-2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2022-2024, Đ.Đ.T., Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân B.T., chỉ đạo người thân và nhân viên kế toán thuê ngoài nhận tiền gửi đóng BHXH của 11 người quen, giúp những người này hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức. Để hợp thức hóa hồ sơ, Đ.Đ.T. chỉ đạo lập khống phiếu chi tiền lương, phiếu chi chế độ thai sản, gây thiệt hại cho quỹ BHXH gần 410 triệu đồng.

Ngày 17-9, xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 6 - Hà Nội tuyên phạt Đ.Đ.T. 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội”.

Theo BHXH TP Hà Nội, bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền gây thiệt hại. Tòa đồng thời thu hồi, sung công quỹ khoảng 280 triệu đồng là tiền của 11 người gửi đóng BHXH.