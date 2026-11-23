Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn phải chấp hành nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá cước đã công bố. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, giữ ổn định mặt bằng giá chung và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp vận tải giảm giá cước theo giá xăng dầu (Ảnh minh họa).

Sở Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp chủ động rà soát toàn bộ cơ cấu chi phí vận hành, trong đó đặc biệt chú trọng chi phí nhiên liệu – khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành vận tải.

Trên cơ sở tính toán sát với thực tế, các đơn vị cần xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước phù hợp, bảo đảm mức giảm tương ứng với diễn biến đi xuống của giá nhiên liệu. Sở lưu ý không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nhanh chóng tăng giá cước khi giá xăng dầu tăng nhưng chậm điều chỉnh giảm khi chi phí đầu vào đã hạ nhiệt.

Bên cạnh yêu cầu điều chỉnh giá, các doanh nghiệp vận tải được đề nghị rà soát, sắp xếp lại phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tối đa tình trạng phương tiện chạy rỗng. Việc tối ưu hóa hoạt động khai thác phương tiện sẽ góp phần tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Để bảo đảm các yêu cầu được triển khai nghiêm túc, Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra tăng cường rà soát việc kê khai, niêm yết và thu giá cước tại các đơn vị vận tải hành khách. Phòng Kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm những trường hợp tự ý tăng giá không đúng quy định.

Công tác kiểm tra được chú trọng trong giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thời điểm nhu cầu đi lại của người dân thường tăng cao.

Trong khi đó, Phòng Vận tải được giao thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy định về kê khai, niêm yết giá; đồng thời phối hợp với Phòng Kiểm tra phổ biến các quy định pháp luật và theo dõi việc áp dụng giá cước mới của doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn thành phố.