Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh kê khai giá cước vận tải, bảo đảm việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động chi phí đầu vào, nhất là giá nhiên liệu.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tại cuộc họp ngày 30/10/2026 về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát, gắn với việc thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số của thành phố.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải rà soát, điều chỉnh giá cước phù hợp với biến động giá nhiên liệu.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời, rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, để xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước phù hợp, bảo đảm mức giảm tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu tại thời điểm hiện tại.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá, các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả khai thác và giảm chi phí hoạt động.

Đây là yêu cầu được đặt ra trong bối cảnh giá nhiên liệu có những biến động, tác động trực tiếp đến chi phí kinh doanh vận tải. Việc điều chỉnh giá cước cần được thực hiện theo hướng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách, tránh tình trạng giá cước chỉ tăng khi chi phí đầu vào tăng nhưng chậm giảm khi giá nhiên liệu đi xuống.

Cùng với yêu cầu đối với doanh nghiệp, Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải.

Đơn vị này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và xử lý những hành vi tăng giá không đúng quy định, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Phòng Vận tải được giao tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện kê khai, niêm yết giá theo quy định; đồng thời phối hợp với Phòng Kiểm tra tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý giá.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giá cước vận tải hành khách, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý khi giá nhiên liệu tăng hoặc không điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu đã giảm.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi văn bản về Sở để tổng hợp, xem xét, giải quyết và báo cáo theo thẩm quyền.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giá cước được kỳ vọng góp phần minh bạch thị trường vận tải, bảo vệ quyền lợi hành khách, đồng thời hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát của thành phố trong giai đoạn cuối năm.