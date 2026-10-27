Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp siết an toàn sau vụ cháy xe buýt điện

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động, sau sự cố xe buýt tuyến 36 bốc cháy tại khu vực Bạch Mai - Thanh Nhàn sáng 27/10.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn cần tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động, sau sự cố xe buýt tuyến 36.

Theo đó, Trung tâm đề nghị các đơn vị vận tải quán triệt đến cán bộ, nhân viên, phòng ban thực hiện nghiêm công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải hành khách công cộng theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội.

Đối với đội ngũ lái xe, các doanh nghiệp phải quán triệt việc chấp hành nghiêm nội quy, quy chế vận hành trên tuyến, bảo đảm an toàn khi lái xe, tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, tránh các tình huống có nguy cơ mất an toàn như gò bó, va chạm hoặc đi qua khu vực không bảo đảm điều kiện vận hành.

Đáng chú ý, Trung tâm yêu cầu tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra an toàn phương tiện trước khi đưa vào hoạt động. Các bộ phận liên quan cần đặc biệt chú trọng kiểm tra bình ắc quy, pin, bình khí phanh, hệ thống trao đổi nhiệt và các bộ phận kỹ thuật có liên quan.

Cùng với đó, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi điều kiện vận hành và bảo vệ môi trường của phương tiện; đôn đốc thực hiện chế độ kiểm định kỹ thuật và bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật khi hoạt động trên tuyến.

Trung tâm cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, thay thế các bình cứu hỏa đã hết hạn sử dụng trên xe buýt, bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động khi xảy ra sự cố.

Các doanh nghiệp phải ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy định an toàn phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị; niêm yết nội quy phòng cháy, chữa cháy, biển cấm lửa và tiêu lệnh chữa cháy tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và xử lý tình huống khi xảy ra cháy; thường xuyên rà soát, phát hiện thiếu sót để kịp thời khắc phục.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp vận tải nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện.

Trước đó, xe buýt tuyến 36 bốc cháy tại nút giao Bạch Mai – Thanh Nhàn

Theo báo cáo nhanh của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội, khoảng 9h40 ngày 27/10, xe buýt biển kiểm soát 29B-14006, tuyến 36, do lái xe Trần Năng Nhuệ điều khiển, đang thực hiện lượt chạy lúc 8h38 theo chiều Yên Xá – Long Biên.

Khi đến nút giao Bạch Mai – Thanh Nhàn, xe đi qua hố ga khiến nắp cống bật lên, va vào hệ thống pin dưới gầm xe và gây cháy.

Ngay khi phát hiện sự cố, lái xe cùng nhân viên phục vụ trên xe đã dừng phương tiện, sử dụng bình chữa cháy để xử lý ban đầu, đồng thời gọi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Khoảng 13 hành khách trên xe được sơ tán khẩn cấp trước khi lửa bùng phát và được hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn để tránh nguy cơ ngạt khói. Đến 9h42, lực lượng phòng cháy, chữa cháy có mặt tại hiện trường, kịp thời dập tắt đám cháy.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hệ thống pin dưới gầm xe buýt bị cháy. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội cùng các bộ phận chuyên môn đã đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết sự cố và báo cáo nhanh tới Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội.