Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 2 người tử vong ở La Phù

Hiện trường khu vực xảy ra cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 8/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy nhà dân tại xã Thượng Phúc khiến 2 người tử vong.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5125/UBND-NC ngày 8/10/2026 về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố, khoảng 18 giờ 21 phút ngày 7/10, vụ cháy xảy ra tại nhà ông Nguyễn Ngọc Sang, thôn La Phù, xã Thượng Phúc. Công trình xảy ra cháy cao một tầng, có kết cấu khung, cột, kèo bằng thép.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong, gồm ông Ngụy Hữu H (sinh năm 1985, quê quán xã Trực Cát, tỉnh Ninh Bình) và ông Đoàn Văn T (sinh năm 1980, trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên).

Trước hậu quả của vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Cùng với việc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, thành phố yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phúc và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình những người bị nạn theo quy định. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, tối 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại xã Thượng Phúc. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động 4 phương tiện cùng khoảng 24 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 18 giờ 57 phút. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.