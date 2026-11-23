Dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng). (Ảnh: ZNews)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6032/QĐ-UBND phê duyệt danh mục công trình, hạng mục công trình được tồn tại có điều kiện; phải di dời, phá dỡ, cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc chuyển đổi công năng tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng. Quyết định cũng phê duyệt giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại dự án.

Theo đó, ba tòa chung cư CT6A, CT6B và CT6C được tồn tại có điều kiện với tổng cộng 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32. Trong đó, tòa CT6A có 640 căn hộ, CT6B có 409 căn hộ và CT6C có 409 căn hộ.

Đối với khu vực khối đế, 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 (theo thực tế xây dựng) thuộc diện phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng. Số căn hộ này gồm 59 căn tại tòa CT6A, 37 căn tại CT6B và 29 căn tại CT6C.

Đối với khu nhà ở thấp tầng, có 28 căn được tồn tại có điều kiện do hơn 50% diện tích xây dựng công trình nằm ngoài đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Các công trình này phải cải tạo, chỉnh trang theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trong khi đó, 10 căn nhà thấp tầng có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trong đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm đất dành cho nhà trẻ và đường giao thông, thuộc diện phải di dời, phá dỡ.