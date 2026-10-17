Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở tái định cư Xuân La, nhà ở xã hội Hạ Đình

Ngày 17/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn kiểm tra một số dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thực hiện, phấn đấu sớm bàn giao nhà cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn kiểm tra Dự án khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Ảnh: Hồng Thái.

Tại Dự án khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, gồm các tòa CT1, CT2 Xuân La, ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, xác định rõ những hạng mục cần sửa chữa, cải tạo, tập trung nguồn lực và bảo đảm chất lượng công trình trước khi bàn giao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, tòa CT1 có quy mô 17 tầng nổi, một tầng hầm, gồm 270 căn hộ và hai tầng thương mại. Công trình khởi công năm 2012, cơ bản hoàn thành vào tháng 8/2020. Đến tháng 8/2021, tòa nhà được trưng dụng làm cơ sở thu dung, điều trị người mắc Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

Sau khi các cơ sở thu dung, điều trị được giải thể vào tháng 5/2022, công trình được kiểm tra, kiểm đếm để xác định tình trạng hư hỏng, xuống cấp và xử lý các vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận lại. Tháng 5/2025, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu tiếp nhận lại công trình.

Dự án khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây hồ Tây. Ảnh: Hồng Thái.

Ngày 3/8/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3963/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án, trong đó giảm quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện. Theo kế hoạch, công trình dự kiến được cải tạo, sửa chữa từ đầu tháng 11/2026, hoàn thành trong quý I/2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, việc cải tạo không chỉ dừng ở sơn sửa, chỉnh trang mà cần chú trọng chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thang máy, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện vận hành. Các đơn vị cũng cần rà soát, xử lý vướng mắc về kết nối giao thông, bảo đảm điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho người dân khi tiếp nhận nhà.

Tiếp đó, ông Đỗ Anh Tuấn kiểm tra Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, thuộc phường Thanh Liệt.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 878 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 9.300m², quy mô 365 căn hộ, gồm 255 căn để bán, 73 căn cho thuê và 37 căn thuê mua. Công trình đã hoàn thành phần thô, cất nóc.

Trong tổng số căn hộ, 151 căn đã được giới thiệu bố trí phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, 84 căn phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 và 2 căn phục vụ dự án khác; còn 83 căn chưa được bố trí.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình. Ảnh: Hồng Thái.

Trước yêu cầu sớm bố trí nơi ở cho người dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát kế hoạch và phương án thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 - 6 tháng so với kế hoạch được duyệt, sớm nhất có thể bàn giao nhà cho người dân.

Theo lãnh đạo thành phố, việc chậm bàn giao nhà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt, công việc và việc học tập của con em các gia đình. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo thành phố những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Đối với phương án bàn giao, chủ đầu tư, đơn vị thi công cần phối hợp với các phường xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn. Khi đủ điều kiện, có thể bàn giao về nguyên tắc để người dân tiếp cận căn hộ, chủ động hoàn thiện nội thất bên trong song song với quá trình chủ đầu tư hoàn thiện tổng thể dự án.

Việc đưa căn hộ vào sử dụng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và vận hành công trình. Các đơn vị cần công khai kế hoạch, tiến độ, phương án bàn giao để người dân nắm rõ; đồng thời bảo đảm quá trình hoàn thiện căn hộ không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn và hoạt động chung của tòa nhà.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ và những khó khăn cần tháo gỡ để thành phố kịp thời chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định nơi ở, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ đã bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm.

Linh Đan