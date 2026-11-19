Sáng 19/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại ba dự án nhà ở, khu đô thị đa mục tiêu gồm: Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc); Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (xã Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh) và Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Ảnh: Viết Thành.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung có tổng mức đầu tư khoảng 1.280 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 25.205m², gồm ba đơn nguyên chung cư cao tầng với tổng số 1.104 căn hộ. Trong đó, có 929 căn hộ nhà ở xã hội, gồm 589 căn để bán, 212 căn cho thuê và 128 căn thuê mua.

Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, không gian sinh hoạt, với quy mô dân số khoảng 3.902 người. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thiện căn hộ mẫu, đồng thời gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để bàn giao nhà cho người dân vào tháng 12/2026.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, liên danh chủ đầu tư sẽ bố trí khoảng 100 căn hộ tạm cư từ quỹ nhà cho thuê của dự án, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng. Đồng thời, 8 hộ gia đình thuộc diện tái định cư đã được bố trí mua nhà ở xã hội tại dự án mà không phải thông qua bốc thăm.

Đối với dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 99.788 tỷ đồng, quy mô nghiên cứu 465,45ha, dân số dự kiến gần 97.492 người.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, kết hợp quỹ nhà ở an sinh với khoảng 18.680 căn nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà ở công vụ và khoảng 11.500 căn nhà ở thương mại.

Theo báo cáo, đến giữa tháng 11/2026, tổng diện tích hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt khoảng 284,33ha, tương đương 60% diện tích thu hồi. Trong đó, xã Thiên Lộc đạt 197,48ha, tương đương 66,9%; xã Phúc Thịnh đạt 86,85ha, tương đương 48,5%.

Dự kiến trong tháng 11/2026, liên danh nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chi trả, thực hiện giải phóng mặt bằng thêm khoảng 85ha, nâng tổng diện tích hoàn thành lên khoảng 369ha, đạt 77,87%.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục pháp lý quan trọng của dự án cơ bản hoàn tất. Theo lộ trình, các hạng mục công trình khởi công đợt đầu dự kiến hoàn thành năm 2028; hạ tầng kỹ thuật toàn khu đô thị được triển khai cuốn chiếu theo tiến độ giao đất từ năm 2027.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chính thức bàn giao. Ảnh: Viết Thành.

Tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn xã Thư Lâm và xã Đông Anh, UBND xã Thư Lâm đã tổ chức lập, phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập; chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 2.172/2.206 hộ, với diện tích 354,7/373,4ha, đạt 98,5% số hộ và 95% diện tích. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả khoảng 2.424,1 tỷ đồng.

UBND thành phố đã quyết định giao 319,4ha đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

Qua kiểm tra thực tế tại các dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng; đồng thời rà soát, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, nhất là các cơ sở giáo dục, y tế, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân khi các khu đô thị hình thành.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các địa phương, chủ đầu tư quan tâm phương án bảo đảm sinh kế, công ăn việc làm cho người dân thuộc diện tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị, địa phương cần khẩn trương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.