Hà Nội yêu cầu chủ động nguồn cung quỹ nhà tái định cư

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn.

Nhu cầu gần 23.000 căn hộ tái định cư

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đang theo dõi 187 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 168.892 căn hộ, tổng mức đầu tư 365.623 tỷ đồng. Trong đó, 44 dự án đã khởi công với khoảng 46.970 căn, tương đương 27,8% tổng số căn hộ dự kiến.

Dù tiến độ hoàn thiện thủ tục có chuyển biến, kết quả triển khai thực tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố sẽ rà soát kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, đôn đốc các dự án khởi công trong quý 4/2026, đồng thời làm rõ trách nhiệm đối với những dự án chậm tiến độ.

Khu chung cư tại Hà Nội. Ảnh minh họa.

Đối với nhà ở tái định cư, Hà Nội dự kiến cần khoảng 22.957 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030 để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quỹ nhà chuyển tiếp hiện chỉ còn khoảng 708 căn có thể cân đối. Trong khi đó, 19.379 căn tại 204 tòa nhà đã được bố trí cho các dự án giai đoạn 2021-2025.

Để bổ sung nguồn cung, Sở Xây dựng đề xuất sử dụng khoảng 22.249 căn hộ tại 64 dự án nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư, tối đa 80% số căn tại mỗi dự án, ưu tiên các khu vực gần địa bàn giải phóng mặt bằng.

Theo phương án cân đối sơ bộ, nguồn nhà tái định cư và nhà ở xã hội có thể đáp ứng nhu cầu của cả giai đoạn vào cuối năm 2029. Tuy nhiên, trong các năm 2026-2028, nguồn nhà hoàn thành chưa đủ đáp ứng nhu cầu phát sinh. Số căn hộ dự kiến chưa thể bố trí tái định cư vào cuối năm 2026, 2027 và 2028 lần lượt khoảng 6.464 căn, 11.392 căn và 7.289 căn.

Gắn tiến độ tái định cư với giải phóng mặt bằng

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt, Sở Xây dựng đề xuất đẩy nhanh các dự án nhà tái định cư chuyển tiếp; nghiên cứu mua hoặc thuê nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư, tạm cư; huy động doanh nghiệp tham gia tạo lập quỹ nhà và nghiên cứu đầu tư các khu tái định cư tập trung.

Thành phố cũng cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về quỹ đất, quỹ nhà, nhu cầu tái định cư và tiến độ từng dự án, bảo đảm việc bố trí nhà ở gắn với kế hoạch giải phóng mặt bằng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận những chuyển biến trong phát triển nhà ở, nhưng nhấn mạnh tiến độ thực tế của nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm, trong khi công tác chuẩn bị quỹ nhà tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu.

Dẫn thực tế dự án đường Vành đai 1, ông Thắng cho rằng việc người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng nhưng bố trí nhà tái định cư còn chậm là vấn đề cần khắc phục. Thành phố phải chủ động chuẩn bị quỹ nhà, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể về quỹ đất, quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2026-2030, xác định rõ nhu cầu, nguồn cung, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị. Kế hoạch tổng thể phải hoàn thành trước ngày 31/10/2026; việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Thành phố đồng thời nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia tạo lập quỹ nhà; nâng cao chất lượng nhà ở xã hội và nhà tái định cư, bảo đảm điều kiện sống của người dân. Việc phát triển nhà ở cần gắn với quy hoạch đô thị, hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng xã hội, hướng tới sử dụng hiệu quả quỹ đất và phát triển đô thị bền vững.