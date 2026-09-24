Hà Nội yêu cầu chủ động di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm do mưa lũ

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai tại xã Đa Phúc. Ảnh: Trọng Tùng.

Công điện nêu rõ, những ngày qua, tình hình thiên tai mưa, lũ, ngập lụt đã và đang gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội. Lũ trên sông Bùi, sông Tích vẫn ở mức trên báo động 3, khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, tiếp tục gây ảnh hưởng, thiệt hại và tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn cho người dân.

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã, các sở, ban, ngành tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Các địa phương, đơn vị phải theo dõi sát tình hình thời tiết, thiên tai và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố; sẵn sàng triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, nhất là trước mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND các phường, xã, nhất là những địa phương đã và đang chịu ảnh hưởng do đợt thiên tai vừa qua như: Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Kiều Phú, Mỹ Đức, Hương Sơn... chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn để triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn ngập lâu, ngập sâu, chia cắt, kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân.

Công điện nhấn mạnh yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ và bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để Nhân dân bị thiếu đói, bị thiệt mạng do điện giật và các sự cố liên quan đến mưa lũ. Các địa phương phải sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ Nhân dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo và kiên quyết tổ chức di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, bị ngập sâu hoặc có nguy cơ mất an toàn do thiên tai, lũ quét, sạt lở đất; đặc biệt lưu ý người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Các địa phương phải tăng cường lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn lưới điện; tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tuần tra, kiểm tra các công trình đê, kè, cống, bờ, bãi sông; kịp thời phát hiện sự cố hư hỏng, khu vực sạt lở nguy hiểm để xử lý ngay từ đầu, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất và sẵn sàng ứng phó ngập úng đô thị.

Các xã, phường cũng phải kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục nhanh giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay sau khi nước rút.

Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời dự báo, cảnh báo, thông tin về mưa lũ và chủ động tham mưu, hướng dẫn các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả, không để bị động, bất ngờ.

Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an ninh, trật tự, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm khi có đề nghị.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm khám, chữa bệnh, dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân vùng ngập lụt, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu vực ngập lụt.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an thành phố tổ chức phân luồng, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị hư hại, nhất là các trục giao thông chính.