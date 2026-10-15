Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai giải pháp khắc phục tình trạng cây hoa sữa được trồng với mật độ quá dày tại một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Hà Nội yêu cầu cắt tỉa hoa sữa tại những khu vực có mùi quá nồng. Ảnh Ngọc Quang

Theo Sở Xây dựng, vào mùa hoa nở, mật độ cây tập trung lớn khiến mùi hương trở nên nồng gắt, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt tại những khu vực có nhiều nhà ở, trường học và bệnh viện.

Trước tình trạng này, cơ quan quản lý đề nghị các địa phương và đơn vị phụ trách cây xanh khẩn trương kiểm tra thực tế, xác định những vị trí cần ưu tiên xử lý.

Ưu tiên cắt tỉa tại khu dân cư, gần trường học và bệnh viện

Để giảm bớt mùi hoa sữa ngay trong mùa hoa năm nay, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị quản lý cây xanh rà soát những tuyến phố có mật độ cây lớn, nhất là các vị trí sát nhà dân, gần trường học, bệnh viện hoặc nơi thường xuyên nhận được phản ánh của người dân.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, các đơn vị nghiên cứu thực hiện cắt tỉa hợp lý những chùm hoa tại các vị trí thật sự cần thiết nhằm hạn chế mùi hương quá nồng.

Tuy nhiên, việc cắt tỉa phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hình dáng, khả năng sinh trưởng và độ an toàn của cây xanh, đặc biệt trong điều kiện mưa bão.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng nghiêm cấm việc phun hóa chất hoặc áp dụng các biện pháp can thiệp thô bạo có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và cảnh quan đô thị.

Việc xử lý phải được thực hiện có chọn lọc, phù hợp với điều kiện thực tế, thay vì cắt tỉa tràn lan hoặc làm tổn hại đến hệ thống cây xanh hiện có.

Nghiên cứu di dời bớt cây, báo cáo trước ngày 26/10

Bên cạnh giải pháp trước mắt, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các địa phương xây dựng phương án lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa tại những khu vực trồng quá dày.

Theo đó, UBND các xã, phường và đơn vị quản lý cây xanh phải thống kê toàn diện số lượng cây, vị trí, khoảng cách trồng và mức độ ảnh hưởng trên từng tuyến đường.

Từ kết quả khảo sát, các đơn vị nghiên cứu đề xuất di dời bớt cây hoa sữa tại những vị trí có mật độ lớn sang khu vực có không gian mở, bảo đảm khoảng cách phù hợp với nhà dân và các công trình xung quanh.

Đối với những vị trí sau khi di dời, thành phố sẽ xem xét trồng thay thế bằng các loại cây bóng mát phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và định hướng phát triển cây xanh đô thị đã được phê duyệt trong tháng 9/2026.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ sức khỏe, đời sống người dân với việc gìn giữ nét đặc trưng của loài cây gắn bó với cảnh quan Hà Nội.

Đặc biệt, không thực hiện di dời hoặc chặt hạ cây hoa sữa đồng loạt khi chưa có căn cứ và phương án phù hợp.

Các địa phương phải xác định rõ số lượng cây dự kiến di chuyển, vị trí tiếp nhận, chủng loại cây thay thế và kinh phí thực hiện.

Theo yêu cầu, UBND các xã, phường phải hoàn thiện, gửi phương án về Sở Xây dựng trước ngày 26/10/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt trước khi triển khai.

Việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục tình trạng mùi hương quá nồng tại một số khu dân cư, đồng thời bảo đảm cảnh quan và duy trì hệ thống cây xanh đô thị theo hướng phù hợp, bền vững.