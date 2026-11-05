Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không dạy học tại địa điểm chưa an toàn

Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường vụ cháy

Ngày 5/11, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ sau vụ cháy xảy ra tại khu học tạm của Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên).

Theo đó, các nhà trường phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng về an toàn trường học, phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng hình thức phù hợp với từng cấp học.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung nâng cao trách nhiệm, ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ cháy, nổ; tránh tâm lý chủ quan trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện.

Đặc biệt, các trường phải tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho giáo viên và học sinh. Khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cần được bố trí tại những vị trí phù hợp, dễ quan sát.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học, cơ sở vật chất và hệ thống PCCC. Trong đó, cần đặc biệt chú ý hệ thống điện, khu vực bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho, thư viện, phòng học, phòng chức năng và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Các trường phải kiểm tra việc sắp xếp trang thiết bị, vật tư, chất dễ cháy; bảo đảm hành lang, cầu thang, lối đi và cửa thoát nạn không bị che chắn, cản trở. Hệ thống, phương tiện PCCC tại chỗ như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn phải được kiểm tra thực tế, bảo đảm hoạt động hiệu quả khi có sự cố.

Cùng với đó, các đơn vị phải xây dựng, kiện toàn phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm khả năng ứng phó kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đáng chú ý, đối với các cơ sở giáo dục đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn. Các trường chỉ được tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định, tuyệt đối không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa an toàn.

Đối với công trình đang thi công trong khuôn viên trường, phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

UBND các phường, xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Bố trí nơi học mới cho học sinh Trường THCS Kim Liên

Liên quan đến vụ cháy tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên, chiều 5/11, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đoàn công tác của Sở đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý các công việc liên quan.

Hiện Sở GD-ĐT Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tính toán phương án bố trí địa điểm để giáo viên và học sinh Trường THCS Kim Liên tiếp tục dạy và học trong những ngày tới.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc sắp xếp địa điểm học tập cần được triển khai khẩn trương, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn cho học sinh và không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Trước mắt, trong một đến hai ngày tới, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến. Sở GD-ĐT Hà Nội đang phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường xem xét, xây dựng các phương án cụ thể. Nếu kịp bố trí được địa điểm phù hợp, việc học trực tiếp sẽ được tổ chức sớm nhằm ổn định nền nếp dạy và học.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có). Các Sở: Y tế, Nội vụ, GD-ĐT, Chủ tịch UBND phường Kim Liên và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.