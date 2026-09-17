Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động bảo đảm an toàn cho học sinh

Mưa lớn khiến giao thông gặp khó khăn ở Hà Nội, sáng 17/9.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, những ngày qua, mưa lớn khiến một số trường phải tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến hoặc kết hợp linh hoạt giữa các hình thức.

Trước tình hình này, Sở đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lớn, dông, lốc, sét, ngập úng và các hiện tượng nguy hiểm.

Các đơn vị phải duy trì đầu mối thông tin, chế độ trực và sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh; đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố và chính quyền địa phương.

Rà soát trường lớp, linh hoạt hình thức dạy học

Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương và nhà trường cần rà soát kế hoạch, chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường kiểm tra mái, tường, cổng, biển bảng, cửa kính, hệ thống điện, hệ thống thoát nước và những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Hệ thống cây xanh, nhất là những cây hoặc cành cây có nguy cơ gãy, đổ, cần được rà soát kỹ.

Đối với những nguy cơ chưa thể xử lý ngay, nhà trường phải khoanh vùng, đặt biển cảnh báo và phối hợp với cơ quan chuyên môn khắc phục kịp thời.

Các trường phải bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh trong toàn bộ quá trình trước, trong và sau mưa bão. Tùy theo diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, nhà trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học và hoạt động giáo dục.

Các hoạt động ngoài trời, hoạt động tập thể không được tổ chức tại khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần duy trì kênh liên lạc xuyên suốt với cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý, tổ chức đưa đón an toàn; tuyệt đối không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nơi đã có cảnh báo nguy hiểm.

Sẵn sàng phương án chăm sóc học sinh bán trú

Sở cũng yêu cầu các đơn vị chủ động di chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu và tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Phòng học, nhà kho, phòng thiết bị, hệ thống điện và các khu vực dễ bị ngập phải có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Khi xảy ra ngập úng, mất điện hoặc sự cố liên quan đến điện, nhà trường phải khoanh vùng nguy hiểm và chỉ tổ chức xử lý khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn.

Đối với trường có học sinh bán trú, việc quản lý học sinh phải được thực hiện chặt chẽ. Các đơn vị cần chuẩn bị nơi nghỉ, nước uống, lương thực, thực phẩm và những điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm.

Việc bàn giao hoặc di chuyển học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau mưa bão, các trường cần khẩn trương kiểm tra toàn bộ khuôn viên, công trình, cây xanh, nguồn điện, nguồn nước, vệ sinh môi trường và điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

Trẻ em, học sinh chỉ được trở lại trường khi các điều kiện an toàn cơ bản đã được bảo đảm. Nhà trường phải kịp thời vệ sinh, khử khuẩn, khắc phục tình trạng ngập úng và xử lý các nguy cơ phát sinh trước khi tổ chức dạy học trở lại.