Hà Nội yêu cầu các trường chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, trước diễn biến của các cơn bão, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm các yêu cầu sau:

Thứ nhất, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn, dông, lốc, sét, ngập úng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác. Các đơn vị phải triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và chính quyền địa phương; duy trì đầu mối thông tin, chế độ trực và sẵn sàng xử lý tình huống khi có yêu cầu.

Trận mưa kéo dài suốt nhiều giờ từ lúc rạng sáng ngày 17/9, khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu (Ảnh: Hữu Thắng).

Thứ hai, căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai chủ động rà soát và triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" phù hợp với điều kiện của từng nhà trường.

Các trường phải kiểm tra mái, tường, cổng, biển bảng, cửa kính, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; đặc biệt rà soát hệ thống cây xanh, cành cây có nguy cơ gãy, đổ. Với những nguy cơ chưa thể xử lý ngay, nhà trường phải khoanh vùng, đặt cảnh báo và phối hợp với cơ quan chuyên môn để xử lý kịp thời.

Thứ ba, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh trước, trong và sau các cơn bão.

Căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu không tổ chức các hoạt động ngoài trời, hoạt động tập thể tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc mất an toàn.

Các cơ sở giáo dục phải thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý, đón, trả học sinh an toàn. Đặc biệt, không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc những khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

Thứ tư, chủ động bảo vệ tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của nhà trường.

Các đơn vị cần có phương án kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu và tài sản có giá trị đến nơi an toàn; đồng thời có biện pháp bảo vệ phòng học, kho, phòng thiết bị, hệ thống điện và các khu vực dễ bị ngập.

Khi xảy ra ngập úng, mất điện hoặc sự cố về điện, nhà trường phải khoanh vùng khu vực nguy hiểm và chỉ tiến hành xử lý khi bảo đảm các điều kiện an toàn.

Thứ năm, tăng cường quản lý học sinh bán trú trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, nhà trường phải quản lý chặt chẽ học sinh; chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, lương thực, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm.

Việc bàn giao, di chuyển học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Thứ sáu, khẩn trương kiểm tra trường lớp sau bão, mưa lớn.

Sau khi bão, mưa lớn kết thúc, các cơ sở giáo dục phải kiểm tra toàn bộ khuôn viên, công trình, cây xanh, nguồn điện, nguồn nước, vệ sinh môi trường và các điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ tổ chức cho trẻ em, học sinh trở lại trường khi các điều kiện cơ bản về an toàn đã được bảo đảm. Các trường cần kịp thời vệ sinh, khử khuẩn, khắc phục ngập úng và xử lý những nguy cơ phát sinh sau thiên tai.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện các yêu cầu trên, đồng thời kịp thời báo cáo Sở khi xảy ra tình huống bất thường, sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và an toàn của trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.