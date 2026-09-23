Hà Nội yêu cầu bệnh viện, trường học xuất hóa đơn để người dân giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Theo Nghị định số 253/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, từ ngày 1/7/2026, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế các khoản chi cho y tế, giáo dục của bản thân và người phụ thuộc. Đây là khoản giảm trừ mới bên cạnh giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Hạn mức giảm trừ đối với các khoản chi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tối đa là 23 triệu đồng/năm. Cùng với đó, mức giảm trừ cho các khoản chi giáo dục, đào tạo tại cơ sở trong nước tối đa là 24 triệu đồng/năm.

Người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm cho chi phí giáo dục, y tế nếu đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ và chưa được nguồn khác thanh toán.

Tác động tài chính từ quy định này rất rõ nét. Chẳng hạn, một cá nhân có thu nhập tính thuế 20 triệu đồng/tháng, tương đương 240 triệu đồng/năm, phải nộp 18 triệu đồng tiền thuế theo biểu lũy tiến mới. Nếu trong năm người đó phát sinh 24 triệu đồng tiền học phí của con và 20 triệu đồng chi phí y tế hợp lệ, thu nhập tính thuế sẽ hạ xuống còn 196 triệu đồng. Khi đó, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp giảm xuống mức 13,6 triệu đồng, giúp người nộp thuế giữ lại được 4,4 triệu đồng.

Chính sách giảm trừ chi phí đào tạo áp dụng cho học phí ở mọi cấp học, loại hình đào tạo từ mầm non đến đại học, trường nghề hoặc các khóa đào tạo chuyên môn tại cả trường công lập lẫn tư thục. Tuy vậy, các khoản thu ngoài học phí như tiền ăn bán trú, xe đưa đón, đồng phục, giáo trình và hoạt động ngoại khóa không nằm trong diện được khấu trừ.

Để người nộp thuế có đủ căn cứ pháp lý quyết toán, Thuế TP Hà Nội đã gửi văn bản đề nghị Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã phường cùng các doanh nghiệp phối hợp đôn đốc. Các cơ sở y tế và trường học phải thực hiện nghiêm việc lập, sử dụng và xuất hóa đơn đúng thời điểm theo quy định, đồng thời cơ sở khám chữa bệnh phải lập bảng kê chi phí khám chữa bệnh cho người nộp thuế.

Về điều kiện thụ hưởng, người nộp thuế cần có hóa đơn, chứng từ hợp pháp ghi đầy đủ thông tin của bản thân hoặc người phụ thuộc, đi kèm bảng kê viện phí theo mẫu đối với chi phí khám chữa bệnh. Các khoản chi này chỉ được tính giảm trừ khi người lao động trực tiếp chi trả và chưa được bù đắp bởi ngân sách, quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hay bất kỳ nguồn hỗ trợ nào khác.

Cơ quan thuế lưu ý các khoản chi y tế, giáo dục thuộc điểm b, g và i khoản 4 Điều 8 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP vốn không mang tính chất tiền lương, tiền công và không thuộc diện chịu thuế nên sẽ không được giảm trừ thêm. Ngoài ra, chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo theo Điều 40 thuộc diện xét giảm thuế trực tiếp nên không tính vào các khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế.

Đáng chú ý, người lao động có yêu cầu tính giảm trừ chi phí y tế, giáo dục sẽ không được ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập quyết toán thay mà phải tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Chi phí phát sinh năm nào chỉ được khấu trừ trong kỳ tính thuế của năm đó, không được chuyển sang năm tiếp theo.