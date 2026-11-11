Hà Nội yêu cầu bàn giao nguyên trạng đất nông, lâm trường trong tháng 11
Hoàn thành việc cắm mốc giới rừng và bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng đất có nguồn gốc nông, lâm trường ngay trong tháng 11 này. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện hai nhiệm vụ trên, diễn ra chiều 11/11. Phó Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh, việc bàn giao đất phải được thực hiện ngay trên cơ sở kiểm kê, thống nhất hiện trạng, không chờ hoàn thiện phương án sử dụng đất.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-yeu-cau-ban-giao-nguyen-trang-dat-nong-lam-truong-trong-thang-11-246261111182111795.htm