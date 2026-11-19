Ngày 19/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Sóc Sơn, Kim Anh, Nội Bài, Đa Phúc, Trung Giã, Quang Minh, Tiến Thắng, Yên Lãng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã phía Bắc. Ảnh Viết Thành

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, tháo gỡ điểm nghẽn

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và lãnh đạo các sở, ngành đánh giá cao tinh thần nỗ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị 8 xã trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Thông báo số 127-TB/TU của Thành ủy Hà Nội và tập trung giải quyết 5 “điểm nghẽn” trên địa bàn.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề còn tồn tại như ô nhiễm môi trường; lấn chiếm đất rừng, vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trái phép; các dự án chậm triển khai gây lãng phí nguồn lực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng của thành phố, các xã cần chủ động đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ theo phân cấp, từng bước khắc phục tư duy trông chờ, ỷ lại và cách làm cắt khúc theo nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Viết Thành

Cho rằng so với mặt bằng chung của thành phố, lĩnh vực giáo dục và y tế của khu vực các xã còn thấp, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị các xã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm đến các chỉ số giáo dục, từ đó thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa các xã xa trung tâm với khu vực nội thành, bảo đảm công tác phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị 8 xã tập trung thực hiện nhanh việc lập và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của xã. Việc lập quy hoạch cần phát huy các thế mạnh của từng địa phương, từ đó đưa ra định hướng cho quy hoạch.

Cùng với đó, các xã cần tập trung đầu tư, kết nối hạ tầng để thu hút đầu tư; chú trọng hạch toán và xây dựng phương án thu hồi vốn sau đầu tư, góp phần tăng thu ngân sách và cải thiện thu nhập cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh Viết Thành

Đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn các xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở ngành, UBND thành phố cần chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ vướng mắc để triển khai dự án, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai.

Về vấn đề môi trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thành phố định hướng không chôn lấp rác mà đầu tư đồng bộ công nghệ đốt rác phát điện. Ông đề nghị các sở, ngành và địa phương nghiên cứu sử dụng quỹ đất di dân trong vùng ảnh hưởng của các bãi rác trên địa bàn, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đưa khu vực phía Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cấp ủy, hệ thống chính trị 8 xã trong công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Viết Thành

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của khu vực. Thành ủy Hà Nội đã thống nhất xác định khu vực này là không gian phát triển mới, một động lực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô. Quy hoạch của khu vực không chỉ của các xã hay gắn với cả thành phố mà phải xác định đây là quy hoạch liên tỉnh, liên vùng. Để thúc đẩy các dự án trên địa bàn, thành phố tiếp tục yêu cầu từng xã lựa chọn đúng khâu đột phá, xây dựng các động lực tăng trưởng khả thi, gắn nhiệm vụ với các chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các xã xác định rõ ba nguyên tắc: Đảng lãnh đạo toàn diện, không “khoán trắng” cho chính quyền, phát huy vai trò “đúng vai” của mình; phát triển kinh tế phải tạo ra giá trị thực chất, không đánh đổi môi trường; một việc phải có một đầu mối, một cá nhân chịu trách nhiệm, thước đo cuối cùng là giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn và sự hài lòng của người dân.

Về nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy từng xã đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và kỷ luật thực thi; thực sự là hạt nhân đoàn kết, chịu trách nhiệm trước Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương phải phân công rõ trách nhiệm của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trong trực tiếp lãnh đạo từng nhiệm vụ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm cá nhân trước Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị 8 xã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu đưa khu vực phía Bắc của thành phố trở thành động lực tăng trưởng, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng của thành phố. Trong đó, các xã phải tập trung hoàn thành xây dựng, công bố và ban hành quy hoạch trước ngày 31-12, cùng thời điểm với 124 quy hoạch chưa hoàn thành còn lại của thành phố. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, quy hoạch phải xác định được thế mạnh của 8 xã có nhiều công trình về tâm linh, văn hóa; phát triển du lịch sinh thái; phát triển logistics; khám chữa bệnh gắn với trung tâm dưỡng lão.

Cùng với nhiệm vụ quy hoạch, các xã cần đẩy nhanh tiến độ những dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng được thành phố quyết định đầu tư.

Đồng thời, các địa phương cần xây dựng lộ trình đào tạo, chủ động chuyển đổi việc làm cho người dân để thích ứng với quá trình đô thị hóa; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đất đai, xử lý các vi phạm đã được cấp có thẩm quyền kết luận liên quan đến đất đai, đất rừng và đất nông nghiệp.

“Khu vực phía Bắc Thủ đô hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một cực phát triển năng động. Để tạo ra tăng trưởng, điều quyết định là năng lực lãnh đạo của cấp ủy, khả năng điều hành của chính quyền 8 xã để có kết quả cụ thể”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.