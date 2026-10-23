Hà Nội: Xuyên đêm thi công trạm cân tự động tại đầu cầu Thăng Long

Huy động nhân lực, thi công xuyên đêm

Đêm 22/10, các đơn vị thi công khẩn trương đổ bê tông xi măng làm nền lắp đặt trạm cân tự động tại khu vực đầu cầu Thăng Long. Khoảng 400m³ bê tông được triển khai trong đêm, với gần 50 cán bộ, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động để đẩy nhanh tiến độ.

Công nhân xuyên đêm thi công trạm cân tự động tại đầu cầu Thăng Long.

Theo ông Nguyễn Quý Chung, Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Vạn Cát, đơn vị thi công, khó khăn lớn nhất hiện nay là lưu lượng phương tiện qua cầu rất đông, trong khi công trường cần mặt bằng để tập kết vật liệu và vận hành máy móc. Do không thể dừng hoàn toàn hoạt động giao thông, nhà thầu phải tổ chức thi công song song với duy trì lưu thông trên tuyến.

Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu tăng ca, huy động nhân lực và triển khai các hạng mục liên tục trong đêm. Quá trình thi công đồng thời được tổ chức phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Đình Đôn, Trưởng phòng Giám sát đèn tín hiệu giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, khối lượng thi công trạm cân tự động tại đầu cầu Thăng Long hiện đạt khoảng 85%. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện hạng mục nền bê tông, phấn đấu hoàn thành lắp đặt trước ngày 31/10.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác tổ chức giao thông tại khu vực được chú trọng. Ban Duy tu đã báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội về phương án phân luồng, đồng thời yêu cầu nhà thầu bố trí lực lượng tại các điểm chốt để hướng dẫn, điều tiết phương tiện qua công trường.

Sau thời gian rà soát, điều chỉnh phương án phân luồng và tăng cường nhân lực hướng dẫn, tình hình giao thông qua khu vực có chuyển biến tích cực. Theo theo dõi của đơn vị, vào giờ cao điểm, chiều dài ùn ứ ở hai chiều cơ bản còn khoảng 100-200m.

Giao thông qua cầu Thăng Long trong đêm.

Triển khai đồng bộ 4 trạm cân tự động

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, thành phố đang triển khai hệ thống trạm cân tự động tại 4 khu vực gồm quốc lộ 21, quốc lộ 32, đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái.

Đến nay, các trạm cân tại quốc lộ 21 và quốc lộ 32 đã hoàn thành, đang trong quá trình chạy thử. Hai vị trí còn lại tại đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái đang được triển khai thi công.

Việc lắp đặt trạm cân tại các tuyến đường cửa ngõ nhằm tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, nhất là xe tải và phương tiện vận chuyển hàng hóa, góp phần hạn chế tình trạng chở hàng quá tải gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Đối với trạm cân tại đầu cầu Thăng Long, đây là vị trí có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc. Việc kiểm soát tải trọng tại khu vực này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, bảo vệ kết cấu công trình và nâng cao ý thức chấp hành quy định của các chủ phương tiện.

Cây cầu vừa tổ chức cho lưu thông, vừa thi công nên các công việc thi công được tận dụng tối đa vào ban đêm.

Ông Nguyễn Đình Đôn cho biết, sau khi các trạm cân được hoàn thiện và đưa vào vận hành, Ban Duy tu sẽ phối hợp với Công an TP Hà Nội kết nối dữ liệu tải trọng phương tiện, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội.

Việc ứng dụng hệ thống cân điện tử được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát tải trọng phương tiện, tăng cường hiệu quả xử lý vi phạm, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hoạt động dừng xe kiểm tra trực tiếp.

Hiện các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ lắp đặt trạm cân tự động tại đầu cầu Thăng Long, đồng thời duy trì an toàn giao thông trong quá trình thi công.