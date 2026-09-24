Hà Nội xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn ra thị trường

Khách tham quan và mua sắm tại Hội chợ xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã khu vực miền Bắc năm 2026. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Một sản phẩm làng nghề muốn đi xa không chỉ cần được làm tốt mà còn phải tìm được đúng thị trường. Từ kết nối nguyên liệu đầu vào, đổi mới mẫu mã đến đưa sản phẩm tới các hội chợ trong nước và quốc tế, Hà Nội đang mở rộng các mắt xích kết nối để sản phẩm công nghiệp nông thôn đến gần hơn với người mua. Cách làm này cũng đang đưa hoạt động khuyến công vượt ra ngoài phạm vi hỗ trợ sản xuất, hướng mạnh hơn tới thị trường, thương hiệu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Mở rộng không gian

Một trong những hoạt động xúc tiến thương mại đáng chú ý của Hà Nội là Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026 (Hanoi Giftshow 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 8-11/10/2026. Sự kiện do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội tổ chức, hội chợ dự kiến có quy mô 500-600 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế.

Hanoi Giftshow 2026 là dịp để các nghệ nhân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bên cạnh hoạt động trưng bày, hội chợ sẽ đẩy mạnh kết nối giao thương, đàm phán và ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng giữa doanh nghiệp với các nhà nhập khẩu, đối tác và khách hàng trong nước, quốc tế.

Đáng chú ý, hoạt động giao thương không chỉ được triển khai trực tiếp mà còn tăng cường hình thức kết nối trực tuyến với các nhà nhập khẩu và khách quốc tế. Đây là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong bối cảnh hoạt động thương mại ngày càng gắn với nền tảng số.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng được hướng dẫn tham gia các sàn thương mại điện tử, qua đó từng bước mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng.

Khách tham quan và mua sắm tại Hội chợ xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã khu vực miền Bắc năm 2026. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Với các nghệ nhân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu mà còn là không gian tìm kiếm đối tác và mở rộng đầu ra. Các hoạt động kết nối giao thương, đàm phán, ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng giữa doanh nghiệp với nhà nhập khẩu, đối tác và khách hàng trong nước, quốc tế sẽ được tăng cường.

Đáng chú ý, kết nối giao thương được triển khai theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, nhất là các nhà nhập khẩu và đối tác quốc tế. Trong bối cảnh hoạt động thương mại ngày càng gắn với nền tảng số, đây cũng là cách để những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường mà không hoàn toàn phụ thuộc vào các cuộc gặp trực tiếp.

Không dừng ở việc kết nối đầu ra, trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng được hướng dẫn tham gia các sàn thương mại điện tử, qua đó mở thêm kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Vươn ra thế giới

Nếu Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tạo thêm cơ hội kết nối ngay tại thị trường Hà Nội, việc tham gia các hội chợ quốc tế lại mở một hướng tiếp cận khác, đưa sản phẩm làng nghề đến trực tiếp với khách hàng và nhà nhập khẩu nước ngoài. Trước đó, Hà Nội tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ tại Tokyo, Nhật Bản (Tokyo International Gift Show 2026) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường kết nối giao thương quốc tế.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã khu vực miền Bắc năm 2026. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Khu gian hàng của Hà Nội quy tụ gần 15 doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống và quà tặng của làng nghề Thủ đô. Những nhóm ngành nghề có thế mạnh như sơn mài, gốm sứ, mây tre đan, thêu tay và lụa tơ tằm được lựa chọn để giới thiệu tới khách hàng, đối tác quốc tế. Không gian trưng bày được thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội nhưng vẫn theo hướng hiện đại, bắt mắt, thu hút khoảng 2.500 lượt khách hàng và nhà nhập khẩu đến tham quan, giao dịch trực tiếp.

Bên cạnh các doanh nghiệp tham gia trực tiếp, khu gian hàng Hà Nội còn hỗ trợ quảng bá gián tiếp thông qua catalogue, ấn phẩm giới thiệu sản phẩm của các cơ sở sản xuất làng nghề khác trên địa bàn. Các doanh nghiệp tham gia đoàn công tác được hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, gồm mặt bằng, thiết kế và trang trí tổng thể. Qua đó, thành phố tạo điều kiện để doanh nghiệp làng nghề quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và mở rộng tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ tại các thị trường quốc tế.

Đối với những sản phẩm đòi hỏi cao về chất lượng, thiết kế và tính thẩm mỹ như hàng thủ công mỹ nghệ, việc hiện diện tại các thị trường nước ngoài không chỉ tạo thêm cơ hội bán hàng mà còn giúp doanh nghiệp trực tiếp quan sát xu hướng tiêu dùng, tìm hiểu yêu cầu của nhà nhập khẩu và có thêm cơ sở hoàn thiện sản phẩm.

Từ những cuộc gặp gỡ tại hội chợ, kết nối với nhà nhập khẩu đến việc đưa sản phẩm lên các nền tảng số, thị trường vì thế không còn là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất. Những phản hồi từ thị trường ngày càng trở thành cơ sở để doanh nghiệp điều chỉnh mẫu mã, nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm. Đây cũng là lý do xúc tiến thị trường ngày càng được đặt ở vị trí quan trọng trong hoạt động khuyến công của Hà Nội.

Với sản phẩm công nghiệp nông thôn, xúc tiến thị trường không chỉ giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội nắm bắt nhu cầu, tìm kiếm đối tác và điều chỉnh hướng sản xuất. Đặc biệt với hàng thủ công mỹ nghệ, giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở kỹ thuật làm nghề mà còn ở thiết kế, câu chuyện sản phẩm và bản sắc văn hóa.

Từ góc độ này, việc đưa sản phẩm đến gần thị trường cũng chính là cách để các chủ thể làng nghề nhận diện rõ hơn nhu cầu của khách hàng, từ đó đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm phù hợp với từng thị trường. Định hướng đó được thể hiện trong Chương trình khuyến công Hà Nội giai đoạn 2026-2030, khi xúc tiến thị trường được xác định là một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Khách tham quan và mua sắm tại Hội chợ xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã khu vực miền Bắc năm 2026. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Theo Chương trình, Hà Nội dự kiến tổ chức 5 kỳ Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội, mỗi kỳ có quy mô 500-600 gian hàng, với sự tham gia của 500-700 nhà nhập khẩu quốc tế. Cùng với đó là chuỗi hội chợ phục vụ thị trường trong nước và các hoạt động tham gia hội chợ quốc tế tại Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Liên minh châu Âu, Nhóm các nước công nghiệp phát triển và các thị trường khác, tạo thêm cơ hội để sản phẩm công nghiệp nông thôn Thủ đô tiếp cận các thị trường mới.

Tuy nhiên, mở được cánh cửa thị trường mới chỉ là bước đầu. Để giữ được khách hàng và tạo chỗ đứng lâu dài, sản phẩm còn cần có thương hiệu, mẫu mã phù hợp và khả năng thích ứng với phương thức kinh doanh mới. Vì vậy, chương trình khuyến công của Hà Nội đồng thời dành nguồn lực cho xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số. Theo đó, Hà Nội dự kiến hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu cho 150-200 sản phẩm, đầu tư 50-70 phòng trưng bày, hỗ trợ 100-150 cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng và thị trường.

Ở cấp độ cụ thể hơn, thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu cho khoảng 30-35 sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 10-15 phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá và phát triển sản phẩm. Cùng với thương hiệu, mẫu mã cũng là yếu tố quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Bởi vậy, Hà Nội tiếp tục đầu tư cho hoạt động sáng tạo, trong đó có Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2026, dự kiến thu hút 100-150 tổ chức, cá nhân tham gia với khoảng 300-400 mẫu sản phẩm mới.

Việc khuyến khích đổi mới thiết kế không chỉ tạo thêm sản phẩm mới mà còn giúp các cơ sở làng nghề thích ứng với những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng. Khi cạnh tranh ngày càng gắn với thiết kế, câu chuyện sản phẩm và giá trị văn hóa, đây là những yếu tố ngày càng quan trọng bên cạnh kỹ thuật và tay nghề truyền thống. Từ sản phẩm đến thị trường, nguyên liệu đầu vào cũng là một mắt xích cần được kết nối.

Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu ngành thủ công mỹ nghệ giữa Hà Nội và các địa phương, cùng các hội thảo, diễn đàn chuyên đề về quản lý, tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm. Qua đó, các cơ sở có thêm điều kiện tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp và tăng cường liên kết trong quá trình sản xuất. Việc truyền thông, tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn cũng được đẩy mạnh thông qua ứng dụng công nghệ và các kênh thông tin điện tử.

Thay vì chỉ tập trung vào việc hỗ trợ cơ sở sản xuất tạo ra sản phẩm, hoạt động khuyến công Hà Nội đang ngày càng chú trọng câu hỏi sản phẩm sẽ đi đâu, đến với ai và bằng cách nào để đứng vững trên thị trường. Đây là hướng tiếp cận giúp kết nối chặt hơn giữa năng lực sản xuất của các làng nghề với nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, tạo thêm dư địa để sản phẩm công nghiệp nông thôn Thủ đô phát triển.