Hà Nội xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt vươn xa

Từ các chương trình kết nối cung cầu trong nước đến những tuần hàng tại Thái Lan, hội chợ làng nghề ở Nhật Bản và hoạt động quảng bá trên nền tảng số, Hà Nội đang từng bước mở rộng không gian thị trường cho hàng Việt. Các hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ tạo cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác mà còn góp phần đưa những giá trị đặc trưng của Thủ đô đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, để hàng Việt thực sự vươn xa, việc mở rộng thị trường cần đi cùng nâng cao chất lượng, hoàn thiện năng lực sản xuất và xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh lâu dài.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị GO!.

Với vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại lớn, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác sức mua, mở rộng hệ thống phân phối và tạo thêm đầu ra cho sản phẩm trong nước. Theo Văn bản số 5205/UBND-KT ngày 13/10/2026, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Cùng đó, thành phố tập trung tổ chức các đợt khuyến mại quy mô toàn thành phố, kết nối doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối, đưa hàng Việt về nông thôn và tăng cường ứng dụng công nghệ trong xúc tiến thương mại.

Những giải pháp này được triển khai trong bối cảnh sức mua trên địa bàn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy thị trường nội địa còn nhiều dư địa để doanh nghiệp khai thác, đồng thời tạo cơ sở để thành phố tiếp tục thúc đẩy lưu thông hàng hóa và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, sức mua tăng chưa đủ để bảo đảm đầu ra cho hàng hóa. Bởi vậy, muốn cạnh tranh hiệu quả, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và nắm bắt nhu cầu thị trường. Do đó, xúc tiến thương mại phải gắn với việc mở rộng kênh tiêu thụ và xây dựng liên kết lâu dài giữa các bên.

Thực tiễn tại xã Nội Bài- Hà Nội cho thấy, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần gắn tuyên truyền với kết nối thị trường. Với 829 doanh nghiệp, hơn 2.000 hộ kinh doanh và 34 sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm, địa phương đã tổ chức các tuần hàng Việt, hội chợ hoa và chợ Tết với khoảng 120 gian hàng.

Thực tiễn tại xã Nội Bài cho thấy, xúc tiến thương mại cần gắn tuyên truyền với kết nối sản xuất và tiêu thụ. Theo bà Trương Ngọc Lan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nội Bài, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi tạo được cầu nối giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người tiêu dùng.

Hiện Nội Bài có 829 doanh nghiệp, 29 hợp tác xã, 65 tổ hợp tác, hơn 2.000 hộ kinh doanh và 34 sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Địa phương đã phối hợp tổ chức hai đợt tuần hàng Việt về nông thôn, cùng hội chợ hoa và chợ Tết với khoảng 120 gian hàng, góp phần đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo bà Trương Ngọc Lan, để hàng Việt được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, sản phẩm cần bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý và phù hợp nhu cầu thị trường. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với hoạt động xúc tiến thương mại: quảng bá cần đi đôi với năng lực cung ứng và chất lượng sản phẩm. Khi những yếu tố này chưa được bảo đảm, việc mở rộng thị trường khó duy trì hiệu quả lâu dài.

Trên cơ sở thúc đẩy tiêu thụ trong nước, Hà Nội tiếp tục mở rộng xúc tiến thương mại ra thị trường quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và người tiêu dùng nước ngoài.

Hà Nội đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp Thủ đô mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác. Tại “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2026” mới đây ở Bangkok, khu trưng bày rộng 44 m2 của Hà Nội giới thiệu các nhóm hàng thế mạnh như nông sản chế biến, cà phê, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, dệt may và hàng tiêu dùng.

Bên cạnh quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp còn được kết nối trực tiếp với nhà nhập khẩu, tìm hiểu hệ thống bán lẻ và khảo sát thị trường. Xuất khẩu của Hà Nội sang Thái Lan đạt 537,6 triệu đô la Mỹ năm 2025 và 465 triệu đô la Mỹ trong tám tháng đầu năm 2026, cho thấy dư địa phát triển vẫn còn đáng kể.

Cùng với thị trường Thái Lan, Hà Nội cũng tăng cường kết nối tại Nhật Bản thông qua Hội chợ Lifestyle Week Tokyo năm 2026, tập trung quảng bá sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ và tìm kiếm đối tác sở tại. Các hoạt động này cho thấy định hướng xúc tiến thương mại của Thành phố không chỉ dừng ở giới thiệu hàng hóa, mà còn hướng tới kết nối giao thương thực chất, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trái cây tươi luôn là một trong những mặt hàng được yêu thích tại Nhật Bản.

Đánh giá về gian hàng Hà Nội tại hội chợ, ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản ghi nhận sự chuẩn bị của Thành phố và các doanh nghiệp. Theo ông, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được trưng bày không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thực tế tại hội chợ cũng ghi nhận những kết quả bước đầu. Nghệ nhân Lê Thị Thuận, Phó Chủ tịch Hội làng nghề lược sừng Thụy Ứng, xã Thường Tín, đồng thời là Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam Á cho biết: Gian hàng của doanh nghiệp đã đón hàng trăm lượt khách tham quan, tìm hiểu sản phẩm ngay trong những ngày đầu. Doanh nghiệp ký kết được hai hợp đồng thương mại và tiếp tục đàm phán với các đối tác tiềm năng.

Kết quả này cho thấy sức hút của sản phẩm làng nghề khi được giới thiệu trong không gian phù hợp. Tuy nhiên, giá trị truyền thống chỉ thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh khi đi cùng chất lượng đồng đều, thiết kế đáp ứng thị hiếu và khả năng duy trì nguồn cung. Những hợp đồng ban đầu sẽ tạo nền tảng tốt hơn nếu doanh nghiệp tiếp tục đáp ứng yêu cầu của đối tác, tổ chức sản xuất chuyên nghiệp và duy trì quan hệ sau hội chợ.

Đáng chú ý, Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Hà Nội với nhà nhập khẩu, đồng thời dự kiến bố trí không gian trưng bày sản phẩm làng nghề tại văn phòng để quảng bá thường xuyên. Đây là hướng hỗ trợ có thể giúp sản phẩm duy trì sự hiện diện tại thị trường sở tại, thay vì chỉ được biết đến trong thời gian diễn ra hội chợ.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến trực tiếp, Hà Nội đang từng bước tận dụng chuyển đổi số để mở rộng kênh tiêu thụ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất làng nghề. Thương mại điện tử xuyên biên giới tạo điều kiện để sản phẩm tiếp cận người mua quốc tế mà không cần ngay lập tức xây dựng hệ thống phân phối tại nước ngoài.

Theo thông tin tại Diễn đàn Thương mại điện tử xuyên biên giới năm 2026, quy mô thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ, thuộc nhóm mười thị trường lớn nhất thế giới và ba thị trường lớn nhất Đông Nam Á. Xuất khẩu qua kênh này tăng trưởng 78%, cho thấy dư địa đáng kể để doanh nghiệp mở rộng thị trường trực tuyến.

Tuy nhiên, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử mới là bước khởi đầu. Muốn duy trì đơn hàng, doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin, bao bì, nhãn mác, tính toán chi phí vận chuyển, thanh toán và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với các cơ sở sản xuất tại Hà Nội khi mở rộng hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Nhận định từ các chuyên gia, những hoạt động này cho thấy Hà Nội đang mở rộng cách thức đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, từ các tuần hàng, hội chợ trực tiếp đến những kênh giới thiệu và bán hàng trực tuyến. Thế nhưng, để những kênh này phát huy hiệu quả lâu dài, doanh nghiệp vẫn cần bảo đảm chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng, thông tin minh bạch và nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo các chuyên gia, việc kết hợp xúc tiến trực tiếp với nền tảng số giúp Hà Nội mở rộng kênh tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài vẫn phụ thuộc vào chất lượng, nguồn gốc và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường, qua đó tạo đầu ra ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Thủ đô.