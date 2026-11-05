Hà Nội xúc tiến hợp tác đưa các hội chợ du lịch quốc tế ITB và WTM về Thủ đô

Đoàn công tác do đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội làm trưởng đoàn; cùng tham gia có đồng chí Trần Hoàng Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch; đồng chí Đặng Việt Sơn, đại diện Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và các cán bộ của sở.

Trao đổi khả năng tổ chức hội chợ ITB tại Hà Nội

Làm việc với Tập đoàn Messe Berlin, đơn vị chủ quản thương hiệu ITB, đoàn công tác đã trao đổi về ý tưởng tổ chức phiên bản Hội chợ ITB tại Việt Nam, với địa điểm dự tính là Hà Nội. Tiếp đoàn có bà Clarissa Lim, Giám đốc Phát triển kinh doanh Messe Berlin khu vực châu Á-Thái Bình Dương và ông Saurabh Shukla, Giám đốc Kinh doanh Messe Berlin tại Ấn Độ.

Đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Messe Berlin-đơn vị chủ quản ITB. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội)

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tuấn Long giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của Thủ đô, trong đó nhấn mạnh kết quả tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026, với 27,5 triệu lượt khách, riêng lượng khách quốc tế tăng 22%. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định thành phố quan tâm thúc đẩy phát triển du lịch thông qua các sự kiện quy mô lớn, mang tầm quốc tế trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, trong đó có hội chợ ITB.

Đại diện Messe Berlin bày tỏ mong muốn sớm nghiên cứu tổ chức ITB tại Hà Nội vào năm 2028. Hai bên cũng trao đổi về kế hoạch để các chuyên gia của Messe Berlin tiến hành khảo sát thực địa tại Hà Nội trong năm 2027.

Hướng tới xây dựng đề án tổ chức sự kiện mang thương hiệu WTM

Trong buổi làm việc với Tập đoàn RX Global, đơn vị chủ quản Hội chợ Du lịch thế giới WTM, đoàn công tác đã trao đổi về khả năng đưa sự kiện mang thương hiệu của tập đoàn về tổ chức tại Hà Nội. Tiếp đoàn có bà Kerry Prince, Giám đốc Điều hành Tập đoàn RX Global và ông Jonathan Heastie, Giám đốc Danh mục Đầu tư toàn cầu WTM.

Đoàn công tác làm việc với Tập đoàn RX Global-đơn vị chủ quản WTM. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội)

Đồng chí Phạm Tuấn Long cho biết, Hà Nội sẵn sàng nghiên cứu, phối hợp đăng cai tổ chức sự kiện nhượng quyền thương hiệu của RX Global. Việc đưa thương hiệu WTM về Thủ đô được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trong mạng lưới tổ chức hội nghị, sự kiện quốc tế tại Đông Nam Á, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu đón 47-51 triệu lượt khách vào năm 2030.

Bà Kerry Prince cho biết, WTM hướng tới mục tiêu quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch trên phạm vi toàn cầu. Đây là thương hiệu hội chợ có uy tín, ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia. Tập đoàn RX Global quan tâm đến thị trường Việt Nam, trong đó Hà Nội là địa bàn trọng tâm được nghiên cứu để xem xét khả năng tổ chức WTM.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất cơ chế trao đổi thông tin và thiết lập Tổ công tác hỗn hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội với Ban Giám đốc Danh mục Đầu tư WTM, nhằm phối hợp xây dựng Đề án khả thi trong năm 2027.