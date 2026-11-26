Hà Nội xúc tiến đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ
Hà Nội đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hướng tới nâng cao năng lực sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là nội dung trọng tâm tại Hội thảo quốc tế Xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức sáng nay 26/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-xuc-tien-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-246261126163841253.htm