Ngày 17-11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bố trí các tổ công tác tuần tra, kiểm soát tại nhiều tuyến phố, tập trung xử lý xe khách trên 16 chỗ vi phạm quy định về giờ hoạt động.

Theo quy định của TP Hà Nội, xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm đi vào khu vực phố cổ trong các khung giờ cao điểm nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe khách vẫn cố tình đi vào đường cấm trong giờ cao điểm để đón, trả khách.

Ngày 17-11, đội CSGT đường bộ số 1 bố trí các tổ công tác tuần tra, kiểm soát tại nhiều tuyến phố, tập trung xử lý xe khách trên 16 chỗ vi phạm quy định về giờ hoạt động.

Có mặt tại phố Nguyễn Hữu Huân chúng tôi ghi nhận, tại đầu tuyến phố đã có biển báo cấm xe khách trên 16 chỗ được đặt rõ ràng, nhưng một số tài xế vẫn không chấp hành. Tuyến phố này cấm loại xe trên hoạt động trong hai khung giờ cao điểm, từ 6h đến 9h và 16h đến 19h30 hằng ngày.

Tổ công tác phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 14H-01XXX do tài xế N.B.C. cầm lái đi vào tuyến phố trong thời gian bị cấm. CSGT lập tức ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra và lập biên bản vi phạm. Giải thích với lực lượng CSGT, tài xế cho biết mới được cấp giấy phép lái xe vào ngày hôm trước nên chưa nắm rõ quy định hạn chế xe khách trên 16 chỗ tại khu vực này.

Với lỗi vi phạm này, tài xế sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đại úy Tạ Đình Khánh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm bị phạt tiền 4-6 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Theo quy định của thành phố, xe hợp đồng dưới 29 chỗ được hoạt động cả ngày. Ngược lại, xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe giường nằm chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản với các trường hợp vi phạm.

Nếu muốn hoạt động trong khung giờ hạn chế, các phương tiện này phải được Công an TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản. Việc hạn chế xe khách hoạt động trong giờ cao điểm tại Hà Nội nhằm giảm áp lực giao thông, nhất là ở những tuyến phố có mặt đường hẹp, mật độ phương tiện lớn. Riêng xe trung chuyển hành khách được hoạt động 24/24h nhưng phải có phù hiệu theo quy định của Sở Xây dựng.