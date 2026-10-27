Hà Nội xử phạt hơn 4,4 tỷ đồng vi phạm thương mại điện tử trong 10 tháng

Riêng trong tháng 10/2026, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 15 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, với tổng số tiền phạt hành chính 497,6 triệu đồng. Ảnh minh hoạ: Mekong ASEAN.

Theo báo cáo kết quả hoạt động tháng 10/2026 của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trong 10 tháng năm 2026, cơ quan chức năng đã xử lý 222 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Số tiền xử phạt hành chính và thu nộp ngân sách đạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 10, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 15 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, với tổng số tiền phạt hành chính 497,6 triệu đồng. Trong đó, có một vụ bị phạt 285,1 triệu đồng; trị giá tang vật vi phạm là 147,18 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm phổ biến gồm không thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trước khi hoạt động website bán hàng; không công bố hoặc công bố không đầy đủ, không chính xác thông tin về chủ sở hữu website; không công khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên môi trường mạng vẫn diễn ra.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên mạng xã hội được dự báo sôi động hơn trong các đợt khuyến mại, giảm giá cuối năm, đặc biệt vào các ngày 11/11, 12/12 và dịp lễ, Tết. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng chương trình khuyến mại để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quảng cáo sai sự thật và vi phạm quy định về giá.

Lượng hàng hóa lưu chuyển qua các đơn vị chuyển phát nhanh, kho trung chuyển và điểm tập kết tăng lên cũng khiến công tác kiểm tra, kiểm soát thêm khó khăn. Việc xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn hàng và xử lý vi phạm phức tạp hơn khi các đối tượng bán hàng qua tài khoản mạng xã hội, không có kho cố định hoặc phân tán hàng hóa tại nhiều địa điểm.

Trước tình hình trên, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh trên môi trường mạng, gắn với công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, chủ động nhận diện các nhóm hàng, đối tượng và phương thức kinh doanh có nguy cơ vi phạm cao để xác định trọng tâm kiểm tra trong những tháng cuối năm. Từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2027, các đội quản lý thị trường tiếp tục tập trung triển khai nhiệm vụ tại những địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và gắn với kết quả xử lý cụ thể.

Hà Anh