Hà Nội: Xử phạt Công ty được cấp phép trông xe máy nhưng tự ý trông ô tô tại phố Huỳnh Thúc Kháng

Phát hiện vi phạm về diện tích và mục đích sử dụng vỉa hè

Chiều 11/11, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp với Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại khu vực số 20 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

CSGT và Công an phường Giảng Võ kiểm tra, xử lý điểm trông xe tại 20 Huỳnh Thúc Kháng.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định điểm trông giữ phương tiện do Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hạ tầng Đô thị quản lý.

Theo giấy phép được cấp, đơn vị được sử dụng tạm thời 45m2 vỉa hè phía trước Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội, địa chỉ số 20 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Giảng Võ, để trông giữ xe đạp, xe máy phục vụ công cộng và khách đến làm việc, có thu phí. Thời hạn sử dụng là 6 tháng kể từ ngày 27/10/2026.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hạ tầng Đô thị đã sử dụng vỉa hè vượt quá diện tích 45m2 được cấp phép, đồng thời bố trí trông giữ ô tô không đúng mục đích và nội dung giấy phép được cấp.

Một số ô tô để trên vỉa hè sai quy định cũng được lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Trước những vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị về hành vi sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép.

Đồng thời yêu cầu chấm dứt vi phạm, thu gọn phạm vi trông giữ phương tiện, bảo đảm đúng diện tích và mục đích được cấp phép.

Có thể bị phạt đến 30 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Việc kiểm tra, xử lý tại điểm trông giữ xe trên phố Huỳnh Thúc Kháng cho thấy yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, bảo đảm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng phạm vi, mục đích và thời hạn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thời gian tới, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để trông giữ phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng môi trường giao thông thông thoáng, an toàn và thuận tiện cho người dân.