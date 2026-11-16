Hà Nội: Xử lý xe tự chế, xe máy chở hàng cồng kềnh

CSGT xử lý vi phạm trên Quốc lộ 1A.

Ngày 16-11, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A và các tuyến đường quanh khu vực làng nghề thuộc xã Thanh Trì, tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển xe tự chế, xe kéo và xe máy chở hàng hóa cồng kềnh.

Xe máy cũ được gia cố thêm thiết bị để kéo theo xe cải tiến.

Một trường hợp chở hàng quá giới hạn quy định bị yêu cầu dỡ bỏ phần hàng vượt quá.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác; mang vác vật cồng kềnh hoặc điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Bên cạnh việc lập biên bản xử lý, tổ công tác yêu cầu người vi phạm dỡ hàng hóa cồng kềnh, chấm dứt hành vi vi phạm; đồng thời hướng dẫn bố trí phương tiện phù hợp để tiếp tục vận chuyển hàng hóa, bảo đảm an toàn giao thông.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, tình trạng người điều khiển xe máy chở hàng hóa cồng kềnh, kéo theo xe khác lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi phương tiện di chuyển qua khu vực đông dân cư, đường hẹp hoặc có mật độ giao thông cao.

CSGT kiểm tra kích thước hàng hoá chở trên xe máy.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng xe tự chế, xe kéo không bảo đảm điều kiện an toàn.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy cần chấp hành nghiêm quy định về khối lượng, kích thước hàng hóa; sắp xếp, chằng buộc chắc chắn, không để hàng hóa gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện. Đặc biệt, không sử dụng xe máy để kéo theo xe khác, vật khác hoặc chở, mang vác hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.