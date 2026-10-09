Hà Nội xử lý xe tải 'độ' đèn trợ sáng, chở vật liệu xây dựng rơi vãi

Khuya 8/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, phường Khương Đình, tập trung kiểm tra các xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông ban đêm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số phương tiện tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng, đèn LED, đèn bi cầu có cường độ sáng lớn.

Những thiết bị này tạo chùm sáng rộng, có thể gây lóa mắt người điều khiển phương tiện đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điển hình, xe tải do anh N.V.M (SN 1989, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển được lắp thêm hai dải đèn LED. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế M. cho biết, mình chỉ được giao lái xe, còn hệ thống đèn LED do chủ phương tiện lắp đặt để phục vụ việc lưu thông khi trời có sương mù.

Một trường hợp khác là xe tải do anh N.V.H (SN 1986, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, phía trước cabin lắp thêm cả chùm đèn chiếu sáng. Tài xế giải thích xe thường xuyên đi qua những đoạn đường tối nên cần bổ sung ánh sáng để quan sát.

Tuy nhiên, theo lực lượng CSGT, việc tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng không đúng quy định có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác, nhất là khi các phương tiện di chuyển ngược chiều vào ban đêm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, trên các tuyến đường hiện có nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng hoạt động vào ban đêm. Một số chủ xe, tài xế tự ý lắp thêm đèn trợ sáng, đèn LED, đèn bi cầu có độ sáng lớn, gây lóa mắt người đối diện.

Đáng chú ý, một số trường hợp có thể tháo các thiết bị này trước khi đưa phương tiện đi đăng kiểm, sau đó lắp trở lại để sử dụng. Việc này gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện vi phạm.

Theo Đội CSGT đường bộ số 7, với hành vi tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng trái quy định, tài xế vi phạm sẽ bị xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cùng với việc kiểm tra hệ thống chiếu sáng, tổ công tác còn phát hiện phương tiện có dấu hiệu làm rơi vãi vật liệu xây dựng trong quá trình lưu thông.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện một số xe tải lắp thêm còi hơi trên nóc cabin. Theo CSGT, việc sử dụng còi không đúng quy định, nhất là trên các tuyến đường qua khu dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động, có thể khiến người đi đường giật mình, mất bình tĩnh, dẫn đến nguy cơ xảy ra va chạm.

Với hành vi sử dụng còi không đúng quy định trong trường hợp nêu trên, tài xế có thể bị xử phạt 900.000 đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các chủ phương tiện, tài xế chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; không tự ý thay đổi kết cấu, lắp đặt thêm thiết bị chiếu sáng, còi không đúng quy định và phải bảo đảm vật liệu xây dựng được vận chuyển an toàn, không để rơi vãi ra đường.