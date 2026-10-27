Hà Nội: Xử lý xe máy cũ nát, xe tự chế kéo chở hàng gây nguy hiểm

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm tại đường gom Đại lộ Thăng Long, phát hiện nhiều trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác.

Ngày 27-10, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế, xe máy kéo xe khác, chở hàng hóa cồng kềnh... lưu thông trên đường gom Đại lộ Thăng Long, khu vực gần Khu công nghiệp Thạch Thất.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến để vận chuyển hàng hóa. Phần lớn phương tiện đã cũ, xuống cấp; một số bộ phận, thiết bị bị tháo bỏ hoặc không còn bảo đảm công năng sử dụng.

Các Phương tiện cũ được cải tạo để kéo theo xe khác.

Các Phương tiện cũ được cải tạo để kéo theo xe khác.

Thực tế kiểm tra cho thấy, nhiều xe máy cũ được người dân tận dụng, tự cải tạo để kéo theo phương tiện chở các loại hàng hóa như đồng nát, thực phẩm, đồ gia dụng... Một số xe được hàn, chế thêm thanh sắt làm điểm nối với xe kéo phía sau. Trong khi đó, phương tiện đã xuống cấp, thiếu thiết bị an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 11 nhấn mạnh, việc sử dụng xe máy cũ nát, tự ý cải tạo để kéo theo phương tiện khác làm ảnh hưởng đến khả năng điều khiển, khả năng quan sát và xử lý tình huống của người lái. Khi chở hàng hóa cồng kềnh trên tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, các xe này có nguy cơ gây cản trở giao thông, dẫn đến va chạm, ảnh hưởng đến an toàn của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kéo theo xe khác, vật khác bị xử phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 11 sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kiểm tra, xử lý ngay từ cơ sở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long và địa bàn phụ trách.